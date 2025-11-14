3.68 BYN
Трамп подтвердил намерение провести тестирование атомной бомбы
Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты проведут испытания ядерного оружия. На уточняющий вопрос, будет ли взорвана атомная боеголовка, американский президент ответил уклончиво: "Я не хочу вам говорить, но мы проведем испытания как другие страны".
Ранее появились сообщения, что Штаты намерены провести так называемые "субкритические тесты", в ходе которых цепная реакция не возникнет и взрыва не будет. Накануне так же стало известно: Пентагон в августе провел успешное испытание ядерной бомбы Б-61-12 без боезаряда. Сброс был осуществлен с истребителей F-35.
Таким образом, США готовятся к полноценным испытаниям крайне активно и готовы провести их чуть ли не в любой момент.
Напомним, что последний раз подобные тесты проводились на планете 30 лет назад, если не считать северокорейского ядерного взрыва 8-летней давности.