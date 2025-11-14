Современное Белорусское радио может предложить слушателю любой жанр и контент

"Увага! Гаворыць Мінск!" - именно с этих слов началась история отечественного радиовещания. За целый век радио, как одно из самых эффективных медиа, менялось вслед за временем. Но неизменным всегда оставалось главное - рейтинг доверия к белорусским радиоканалам.

Лукашенко: Особенный колорит звучания Белорусского радио сохраняет уникальность и завоевывает сердца Президент Беларуси поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием организации 6 часов назад

Настоящий фурор! Об этом писали в газетах. Хотя, как раз газеты в 20-х не для массовой аудитории. Хорошо, если грамотных - треть населения. А тут такой способ ускорить белорусизацию и зайти в каждый дом.

Настоящий фурор! Об этом писали в газетах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e1d36f8-7322-4728-be72-a758e93e006d/conversions/4f48b8a7-9ed8-46aa-be4f-cfb3c7f31353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e1d36f8-7322-4728-be72-a758e93e006d/conversions/4f48b8a7-9ed8-46aa-be4f-cfb3c7f31353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e1d36f8-7322-4728-be72-a758e93e006d/conversions/4f48b8a7-9ed8-46aa-be4f-cfb3c7f31353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e1d36f8-7322-4728-be72-a758e93e006d/conversions/4f48b8a7-9ed8-46aa-be4f-cfb3c7f31353-xl-___webp_1920.webp 1920w Настоящий фурор! Об этом писали в газетах

Газета без бумаги и расстояний. Если вы подумали, что речь о производстве, то ошиблись лишь отчасти. Массовое производство информации в каждое ухо развернулось в БССР 100 лет назад и быстро ушло в народ. Репродуктор на всю деревню, а позже черная тарелка в каждом доме. Самые доступные гаджеты эпохи радиомладенчества.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb0d4f3e-4fb7-44d6-a050-c5687d7e7060/conversions/a04ca13b-a6d7-4734-95f6-40370ba52956-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb0d4f3e-4fb7-44d6-a050-c5687d7e7060/conversions/a04ca13b-a6d7-4734-95f6-40370ba52956-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb0d4f3e-4fb7-44d6-a050-c5687d7e7060/conversions/a04ca13b-a6d7-4734-95f6-40370ba52956-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb0d4f3e-4fb7-44d6-a050-c5687d7e7060/conversions/a04ca13b-a6d7-4734-95f6-40370ba52956-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио: "Современное блогерство, например, это же тот же формат радио. Это все уже было, просто называется оно немножко по-другому. Или те же подкасты. Это форма классической радиопередачи. Ну, либо с визуализацией, либо чисто с аудио. И единственный плюс вот этого, я считаю, что это очень серьезное преимущество такой вот новой современной формы является то, что радио можно слушать отложенно, то есть в любое удобное время".

Самое удобное медиа и самое отзывчивое - голоса дикторов во все времена волновали слушателей белорусского радио. Оно поднимало даже боевой дух в самые сложные, героические годы для страны. Радиостанция "Советская Беларусь" вещала из Москвы для тех, кто оказался в фашистском кольце оккупации, и просто для тех, кто сражался за Родину.

Анна Иваницкая, заместитель главного редактора радио "Мир" в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22f3242-6cc4-431a-8dde-57dc8f8c5b19/conversions/a38668fb-07eb-4517-b7f4-27fe3bee24cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22f3242-6cc4-431a-8dde-57dc8f8c5b19/conversions/a38668fb-07eb-4517-b7f4-27fe3bee24cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22f3242-6cc4-431a-8dde-57dc8f8c5b19/conversions/a38668fb-07eb-4517-b7f4-27fe3bee24cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d22f3242-6cc4-431a-8dde-57dc8f8c5b19/conversions/a38668fb-07eb-4517-b7f4-27fe3bee24cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Иваницкая, заместитель главного редактора радио "Мир" в Беларуси: "Говорят, что радио, оно продает внимание слушателям. Мне кажется, что самая драгоценная вообще плата за тот кусок работы, который мы делаем, это вызывать эмоции. Вот, как вы сказали, вызывать мурашки у людей".

Радио менялось вместе со слушателем. От единого канала "Монополиста" в 90-х перешли к историческому разделу. На государственные и частные каналы. Появилась первая FM-радиостанция. Ведущие заговорили. По-новому.

Андрей Холодинский, первый FМ-радиоведущий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7cebcb7-9e3f-4cbb-b093-62c850f2533a/conversions/bcb0f3a0-61f3-4326-b81b-9dba4727c26c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7cebcb7-9e3f-4cbb-b093-62c850f2533a/conversions/bcb0f3a0-61f3-4326-b81b-9dba4727c26c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7cebcb7-9e3f-4cbb-b093-62c850f2533a/conversions/bcb0f3a0-61f3-4326-b81b-9dba4727c26c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7cebcb7-9e3f-4cbb-b093-62c850f2533a/conversions/bcb0f3a0-61f3-4326-b81b-9dba4727c26c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Холодинский, первый FМ-радиоведущий: "Собралась тусовка энтузиастов с улицы, по сути. Ни у кого большого опыта работы на радио не было. И за год мы сделали конкуренцию профессиональному Радио Роксу, который вещал из Осло, они там практиковались. А мы, по большому счету, лепили, что думали".