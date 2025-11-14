3.68 BYN
Современное Белорусское радио может предложить слушателю любой жанр и контент
"Увага! Гаворыць Мінск!" - именно с этих слов началась история отечественного радиовещания. За целый век радио, как одно из самых эффективных медиа, менялось вслед за временем. Но неизменным всегда оставалось главное - рейтинг доверия к белорусским радиоканалам.
Лукашенко: Особенный колорит звучания Белорусского радио сохраняет уникальность и завоевывает сердца
Президент Беларуси поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием организации
Настоящий фурор! Об этом писали в газетах. Хотя, как раз газеты в 20-х не для массовой аудитории. Хорошо, если грамотных - треть населения. А тут такой способ ускорить белорусизацию и зайти в каждый дом.
Газета без бумаги и расстояний. Если вы подумали, что речь о производстве, то ошиблись лишь отчасти. Массовое производство информации в каждое ухо развернулось в БССР 100 лет назад и быстро ушло в народ. Репродуктор на всю деревню, а позже черная тарелка в каждом доме. Самые доступные гаджеты эпохи радиомладенчества.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио: "Современное блогерство, например, это же тот же формат радио. Это все уже было, просто называется оно немножко по-другому. Или те же подкасты. Это форма классической радиопередачи. Ну, либо с визуализацией, либо чисто с аудио. И единственный плюс вот этого, я считаю, что это очень серьезное преимущество такой вот новой современной формы является то, что радио можно слушать отложенно, то есть в любое удобное время".
Самое удобное медиа и самое отзывчивое - голоса дикторов во все времена волновали слушателей белорусского радио. Оно поднимало даже боевой дух в самые сложные, героические годы для страны. Радиостанция "Советская Беларусь" вещала из Москвы для тех, кто оказался в фашистском кольце оккупации, и просто для тех, кто сражался за Родину.
Анна Иваницкая, заместитель главного редактора радио "Мир" в Беларуси: "Говорят, что радио, оно продает внимание слушателям. Мне кажется, что самая драгоценная вообще плата за тот кусок работы, который мы делаем, это вызывать эмоции. Вот, как вы сказали, вызывать мурашки у людей".
Радио менялось вместе со слушателем. От единого канала "Монополиста" в 90-х перешли к историческому разделу. На государственные и частные каналы. Появилась первая FM-радиостанция. Ведущие заговорили. По-новому.
Андрей Холодинский, первый FМ-радиоведущий: "Собралась тусовка энтузиастов с улицы, по сути. Ни у кого большого опыта работы на радио не было. И за год мы сделали конкуренцию профессиональному Радио Роксу, который вещал из Осло, они там практиковались. А мы, по большому счету, лепили, что думали".
Сегодня в эфире здоровая радиоконкуренция. Слушатель может выбрать любой контент и жанр. От информации до развлечений. По-прежнему в категории тяжеловесов эфира утреннее и вечернее шоу. В радиусе аудитория от 0 до 100. Ведь что такое 100 лет? Новая, модная страница в истории.