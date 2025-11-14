Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Масштабная техногенная катастрофа произошла в Аргентине

Масштабная техногенная катастрофа в Аргентине. Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва на промышленном предприятии, которое расположено в 50 км от столицы страны Буэнос-Айреса. О погибших не сообщается.

В результате взрыва произошла утечка ядовитого газа, а в радиусе 4 км выбиты окна в домах.

Пожаром охвачены несколько фабрик, расположенных по соседству с эпицентром взрыва. Языки пламени в очаге пожара вздымаются на высоту до 20 метров: справиться с огнем у пожарных пока не получается.

Разделы:

В мире

Теги:

взрывАргентина