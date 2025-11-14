3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Масштабная техногенная катастрофа произошла в Аргентине
Автор:Редакция news.by
Масштабная техногенная катастрофа в Аргентине. Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва на промышленном предприятии, которое расположено в 50 км от столицы страны Буэнос-Айреса. О погибших не сообщается.
В результате взрыва произошла утечка ядовитого газа, а в радиусе 4 км выбиты окна в домах.
Пожаром охвачены несколько фабрик, расположенных по соседству с эпицентром взрыва. Языки пламени в очаге пожара вздымаются на высоту до 20 метров: справиться с огнем у пожарных пока не получается.