Масштабная техногенная катастрофа произошла в Аргентине

Масштабная техногенная катастрофа в Аргентине. Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва на промышленном предприятии, которое расположено в 50 км от столицы страны Буэнос-Айреса. О погибших не сообщается.



В результате взрыва произошла утечка ядовитого газа, а в радиусе 4 км выбиты окна в домах.