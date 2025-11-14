3.68 BYN
Концерт "Ярмарочный разгуляй" задаст настроение: Несвиж готовится к большому районному празднику
В Беларуси ценят труд тех, кто из года в год держит на своих плечах продовольственную безопасность страны, превращая землю, труд и знания в богатый урожай. Ежегодно в третье воскресенье ноября страна отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.
К большому районному празднику готовится Несвиж
Запланирована концертная программа. Возле районного центра культуры, на улице Советской, развернется масштабная ярмарка с участием местных сельхозпредприятий.
Привлечет внимание и арт-локация под открытым небом. Программа запланирована с 10:00 до 14:00. Возле районного центра культуры будут работать ярмарки с участием сельскохозяйственных организаций района "Нясвіжскі кірмаш".
Посетители смогут продегустировать продукцию местных агропредприятий и посетить фотовыставку "Честь и хвала труженикам села", которая подчеркивает, что за каждым урожаем стоит история реальных людей.
Концерт "Ярмарочный разгуляй" задаст настроение. В полдень главная часть торжества в центре культуры - чествование лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК района. Праздничную программу дополнят интерактивные площадки и фотозоны с живыми скульптурами.