Венгрия перенаправит 1,5 млн евро, которые предназначались Украине, на помощь Ливану, сообщил венгерский министр иностранных дел. Мир на Ближнем Востоке отвечает интересам нацбезопасности Венгрии, и стабильность Ливана является ключом к достижению мира, подчеркнул Петер Сийярто.



Никто не получал точного отчета о расходовании средств, полученных Киевом от ЕС, поскольку в Украине процветает коррупция, в том числе в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского.