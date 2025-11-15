3.68 BYN
Музей-мастерская Заира Азгура: в Минске бережно сохраняют работы мастера и атмосферу его времени
В Минске сохраняют творческое наследие мастеров, определивших лицо белорусской скульптуры. В доме, где работал Заир Азгур, сегодня действует музей-мастерская, где можно увидеть гипсовые оригиналы и эскизы монументов. Заир Азгур - народный художник Беларуси и СССР, монументалист, основатель белорусской школы скульптуры. Его работы можно увидеть в Минске, Москве, Астрахани, Калькутте и Болгарии.
Он создал памятники Якубу Коласу, князю Багратиону и сотни портретов героев. Сегодня в доме на улице, носящей его имя, работает музей-мастерская.
Его работы - на площадях города, в музеях, живут в памяти по сей день. Заир Азгур - народный художник Беларуси и СССР, монументалист, патриарх белорусской скульптуры, создатель шедевров, по которым можно читать историю ХХ столетия. Он создавал образы, которые определяли лицо советского века. Среди работ можно найти не только политиков и полководцев, но и артистов и поэтов. Каждое лицо здесь не просто портрет, а дыхание целой эпохи, созданное рукой мастера.
На улице Азгура, 8 автор работал последние десятилетия жизни. Заир Исаакович прошел через войну, потерял близких, но не утратил веру в человека. Надо отдать должное.
Николай Пограновский, искусствовед, лауреат премии Беларуси "За духовное возрождение": "Он начинал как художник, был предан реализму, и он его никогда никому не отдал. Он любил реализм".
Заир Азгур завещал государству все, что создал, и говорил: "Неважно, как меняется время, нельзя уничтожать искусство".
Мастерская, где создавались скульптуры, со временем превратилась в целый музей. И это большой пример того, как бережное отношение влияет на сохранение советского наследия.
Творческая резиденция получила статус мемориального музея после смерти Заира Исааковича в 1996 году. Сегодня в фонде насчитывается около 5 тыс. экспонатов. Гипсовые оригиналы, модели памятников, архивные документы, личные вещи мастера.
Здесь продолжаются традиции школы Азгура и его современников, тех, кто видел в человеке целую эпоху. И сегодня они продолжают говорить с нами через скульптуры на языке, который не знает забвения.