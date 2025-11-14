3.68 BYN
Анатолий Ярмоленко рассказал, как народный шлягер моментально стал популярным
История Белорусского радио длиной в 100 лет начиналась с пары часов эфирного времени и нескольких десятков приемников. Но постепенно оно захватило все инфопространство и стало монополистом. Кумиры миллионов ассоциировались с бархатными голосами дикторов Белорусского радио. Сидельникова, Стасевич, Володин. Сегодня не хватит часов не только в сутках, но и в году, чтобы познакомиться с контентом белорусских радиостанций.
Беларусь отличает жанровое разнообразие. Радиоканалы работают для слушателей любых музыкальных и аналитических предпочтений. Сегодня в эфире радио даже больше, чем радио. Формат простых прослушиваний дополнила работа в соцсетях, а также возможность отсмотреть за любимыми ведущими с помощью телетрансляций. Несмотря на свою гибкость как медиа, радио не теряет своей магии и по-прежнему становится главным поставщиком народных шлягеров.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Но радио было первым таким носителем песенного проникновения в мою душу. Мы записали песню "А я лягу-прылягу" и уехали на гастроли. Приезжаем сюда, зритель буквально завалил нас вопросами, а что вы не поете эту песню? Она моментально стала популярной".
По последним медиаизмерениям, рейтинг доверия в эфире возглавляет Первый национальный канал Белорусского радио, а среди лидеров в развлекательном сегменте держится радиостанция Радиус FM.
В честь 100-летия - телеканал "Беларусь 3" совместно с юбилярами подготовил телерадиомарафон. А исторические подробности становления Белорусского радио, а также интервью со звездами у микрофона и медиаменеджерами в документальном фильме "Первого информационного" "Слушая время" - сегодня вечером в 20:00.