Анатолий Ярмоленко рассказал, как народный шлягер моментально стал популярным

История Белорусского радио длиной в 100 лет начиналась с пары часов эфирного времени и нескольких десятков приемников. Но постепенно оно захватило все инфопространство и стало монополистом. Кумиры миллионов ассоциировались с бархатными голосами дикторов Белорусского радио. Сидельникова, Стасевич, Володин. Сегодня не хватит часов не только в сутках, но и в году, чтобы познакомиться с контентом белорусских радиостанций.

Беларусь отличает жанровое разнообразие. Радиоканалы работают для слушателей любых музыкальных и аналитических предпочтений. Сегодня в эфире радио даже больше, чем радио. Формат простых прослушиваний дополнила работа в соцсетях, а также возможность отсмотреть за любимыми ведущими с помощью телетрансляций. Несмотря на свою гибкость как медиа, радио не теряет своей магии и по-прежнему становится главным поставщиком народных шлягеров.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Но радио было первым таким носителем песенного проникновения в мою душу. Мы записали песню "А я лягу-прылягу" и уехали на гастроли. Приезжаем сюда, зритель буквально завалил нас вопросами, а что вы не поете эту песню? Она моментально стала популярной".

По последним медиаизмерениям, рейтинг доверия в эфире возглавляет Первый национальный канал Белорусского радио, а среди лидеров в развлекательном сегменте держится радиостанция Радиус FM.