Марафон поздравлений, интересных встреч и сюрпризов: Белорусское радио отмечает 100 лет
Отсчет национальному радиовещанию был дан 15 ноября 1925 года. Сегодня под крылом главного медиахолдинга страны находится 12 радиостанций. В том числе лидеры в рейтинге информационного доверия - Первый национальный канал Белорусского радио. В топе держится самая хитовая радиостанция Радиус FM. Именно они сегодня на страже информационного, развлекательного и образовательного контента.
В день рождения отечественного эфира проходит республиканский телерадиомарафон. Словить праздничный сигнал можно в прямом эфире Первого национального канала Белорусского радио и телеканала "Беларусь 3".
Сегодня сетка вещания наполнена теплыми встречами и искренними поздравлениями. В эфирной программе: "Будзем разам шоу!", "Партрэты Дома радыё", "Наш хіт-парад", "Вітаем, віншуем, жадаем!" и другое.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио: "У нас состоится крупнейший республиканский телерадиомарафон в эфире Первого национального канала Белорусского радио и телеканала "Беларусь 3" в течение всего дня. Это будет марафон поздравлений, гостей, интересных встреч и сюрпризов. Наш юбилей оцениваем и как рубеж своеобразный. Это этап в нашем развитии. Мы подвозим итоги того, что произошло в радиовещании за последние 100 лет. Нам есть чем гордиться. Мы сформировали целую школу радиожурналистики в Беларуси. Эта школа также развивается. И более того, это для нас хорошая возможность немножко заглянуть в будущее для того, чтобы определить, какие же нас ждут перспективы".
