3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
ГТК: 17 ноября с 02:00 будут открыты польские ПП "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники"
Автор:Редакция news.by
Как сообщил Государственный таможенный комитет, 17 ноября с двух часов ночи будут открыты польские пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники". Польша официально уведомила об этом белорусскую сторону.
Через "Кузницу" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" - таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.