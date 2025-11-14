ГТК: 17 ноября с 02:00 будут открыты польские ПП "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники"

Как сообщил Государственный таможенный комитет, 17 ноября с двух часов ночи будут открыты польские пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники". Польша официально уведомила об этом белорусскую сторону.



Через "Кузницу" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.