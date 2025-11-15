Рутенко: Весь мир видит и знает белорусских спортсменов

Золотая летопись белорусского спорта! Не один десяток лет громкими победами радуют наши атлеты. В период политически мотивированного отстранения, не имея возможности выступать под своим флагом и гимном, они с гордостью несут звание "белорусского спортсмена" и поднимаются на пьедестал почета, не взирая ни на какие препятствия.

Министерство спорта и туризма Беларуси в честь 30-летнего юбилея ведомства и столетия отрасли в столичном Дворце спорта на праздничном концерте еще раз подчеркнуло особенно значимые даты в белорусском спорте за этот немалый срок. Шоу объединило выступления артистов с показательными номерами атлетов.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: "Весь мир все равно видит и знает наших героев, наших спортсменов. Во время выступления Арины Соболенко, как вы знаете, не горит на телеэкране белорусский флаг, но даже президент США, поздравляя нашего руководителя, отмечает победу белорусской спортсменки. В тех реалиях, в которых мы сегодня проживаем, мне отчасти где-то и жаль молодежь, но я уверен, что этот сложный период мы пройдем".

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по современному пятиборью: "Я уже вижу, что белорусские спортсмены не то что догоняют европейских и мировых соперников, а даже обгоняют. И это дорогого стоит. И я думаю, что мы будем двигаться даже семимильными шагами".