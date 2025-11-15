3.68 BYN
Навроцкий гарантировал помощь Украине в последний раз
Автор:Редакция news.by
Польша оказывает поддержку украинским беженцам последний
год. Кароль Навроцкий сообщил об этом, выступая перед своими сторонниками:
по его словам, пора положить конец украинскому туризму за польский счет.
Закон, о котором говорит Навроцкий, подписан еще 26-го сентября: уже там содержались ограничения по оказанию украинцам медпомощи и ряда других услуг. С 1 ноября в Польше ужесточили правила предоставления им жилья.
Тем не менее, ряд видов поддержки украинцам сохранят еще на будущий год. Общественное мнение все более прохладно относится к гражданам страны-соседки: сейчас украинцев в Польше уже более миллиона и они обходятся бюджету слишком дорого.