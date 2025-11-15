Польша оказывает поддержку украинским беженцам последний год. Кароль Навроцкий сообщил об этом, выступая перед своими сторонниками: по его словам, пора положить конец украинскому туризму за польский счет.



Закон, о котором говорит Навроцкий, подписан еще 26-го сентября: уже там содержались ограничения по оказанию украинцам медпомощи и ряда других услуг. С 1 ноября в Польше ужесточили правила предоставления им жилья.



Тем не менее, ряд видов поддержки украинцам сохранят еще на будущий год. Общественное мнение все более прохладно относится к гражданам страны-соседки: сейчас украинцев в Польше уже более миллиона и они обходятся бюджету слишком дорого.