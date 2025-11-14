3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Польские фермеры требуют защиты от демпинга и готовы блокировать автомагистрали
Автор:Редакция news.by
В Польше возобновились массовые протесты фермеров. Причина та же - поставки на территорию ЕС дешевой продукции из Украины. Правда, усугубляется недовольство крестьян еще и недавним подписанием соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР - организацией, которая объединяет страны Южной Америки.
Это открывает дорогу поставкам в Старый Свет дешевого аргентинского и бразильского мяса, сои и фруктов по демпинговым ценам, а также пшеницы, которая не сравнима себестоимостью с европейской.
Нынешний крестьянский протест в Польше продлится месяц. Пока фермеры намерены ограничиться тракторными манифестациями и пикетами, но готовы перейти и к блокаде автомагистралей, если власти откажутся к крестьянам прислушаться.