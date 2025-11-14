Польские фермеры требуют защиты от демпинга и готовы блокировать автомагистрали

В Польше возобновились массовые протесты фермеров. Причина та же - поставки на территорию ЕС дешевой продукции из Украины. Правда, усугубляется недовольство крестьян еще и недавним подписанием соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР - организацией, которая объединяет страны Южной Америки.



Это открывает дорогу поставкам в Старый Свет дешевого аргентинского и бразильского мяса, сои и фруктов по демпинговым ценам, а также пшеницы, которая не сравнима себестоимостью с европейской.