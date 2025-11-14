3.68 BYN
По всей Италии прокатились студенческие демонстрации против правительства
Автор:Редакция news.by
Массовые протесты студентов прокатились по всей Италии. Молодежь требовала отставки премьер-министра Мелони: по мнению студентов, правительство делает все для того, чтобы Италия оказалась вовлечена в самые серьезные глобальные конфликты.
Официальный Рим принимает самое деятельное участие в судьбе как Ближнего Востока, так и Украины, в том числе поставляя туда оружие. По мнению молодежных активистов, такая политика ведет страну и планету в целом прямиком к мировой войне.