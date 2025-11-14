Перлюстрация переписки в ЕС: в Брюсселе вернулись к работе над скандальным законом

Евросоюз вновь дал старт работе над законопроектом, который сделает граждан ЕС объектами повальной слежки. В октябре по инициативе Германии был снят с рассмотрения билль, который вводил тотальный контроль переписок в соцсетях: этот документ предполагал, что провайдеры и администраторы мессенджеров должны контролировать содержание всех сообщений еще до того, как таковые будут доставлены получателю.



Оказывается, законопроект отложили ненадолго: теперь к нему вернулись по предложению Дании. В отвергнутый ранее документ планируют внести косметические правки и вновь предложить на утверждение Европарламенту.



В ЕС попытки поставить интернет под полицейский контроль носят систематический характер. Франция собирается ввести доступ в соцсети и интернет вообще только с идентификацией пользователя и по предъявлению паспорта.



Такая система введена в Соединенном Королевстве: Британия хотя и вышла из ЕС, но движется в фарватере общеевропейской политики в вопросах ужесточения полицейского контроля.