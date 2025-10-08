3.69 BYN
Вопросы урегулирования неплатежеспособности предприятий обсудили в Минске
Вопросы урегулирования неплатежеспособности предприятий обсуждали в Минске в рамках международной научно-практической конференции, где собрались более 100 специалистов - судьи, ученые, юристы из Беларуси, России, Китая, Ирана, Таджикистана и Узбекистана.
Главная цель - выработать наилучшие решения для экономики стран и обменяться опытом, как в разных государствах спасают компании, оказавшиеся на грани банкротства.
"Год назад у нас начал действовать новый закон "Об урегулировании неплатежеспособности". И нам очень интересно сравнить, как он действует, сравнить с аналогичными законами на пространстве СНГ. Главное - определить баланс интересов и сил между судом в рамках процедур банкротства и экономическими структурами", - рассказал Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Глава государства несколько лет назад пристальное внимание уделил этой теме. И на одном из совещаний, которое было посвящено новой редакции закона "О банкротстве", (именно так назывался этот закон), Президент сказал о том, что наша задача состоит в том, чтобы мы не банкротили предприятия, чтобы мы помогали им выйти на стабильную работу. Исходя из этого, была перекроена концепция закона, он получил другое название. И все усилия государственных органов в настоящее время направлены на то, чтобы создать условия для выхода предприятий из состояния этой неплатежеспособности".
Подобные форумы помогают формировать единый подход к решению проблем неплатежеспособности, особенно в условиях глобальных вызовов.