Вопросы урегулирования неплатежеспособности предприятий обсудили в Минске

"Год назад у нас начал действовать новый закон "Об урегулировании неплатежеспособности". И нам очень интересно сравнить, как он действует, сравнить с аналогичными законами на пространстве СНГ. Главное - определить баланс интересов и сил между судом в рамках процедур банкротства и экономическими структурами", - рассказал Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси.

"Глава государства несколько лет назад пристальное внимание уделил этой теме. И на одном из совещаний, которое было посвящено новой редакции закона "О банкротстве", (именно так назывался этот закон), Президент сказал о том, что наша задача состоит в том, чтобы мы не банкротили предприятия, чтобы мы помогали им выйти на стабильную работу. Исходя из этого, была перекроена концепция закона, он получил другое название. И все усилия государственных органов в настоящее время направлены на то, чтобы создать условия для выхода предприятий из состояния этой неплатежеспособности".