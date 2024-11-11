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Все достижения страны. В Международном выставочном центре начала работу выставка "Моя Беларусь"
Автор:Антон Малюта
Беларусь - суверенное независимое государство, которому есть чем гордиться. 30 лет кропотливой работы, благодаря которой успехи есть во всех сферах.
Все достижения страны минчане и гости белорусской столицы теперь могут увидеть в одной локации - Международном выставочном центре, где начала работу уникальная экспозиция "Моя Беларусь".
"Моя Беларусь". Уникальная экспозиция открылась в Международном выставочном центре
Ул. Павлины Меделки, 24. Обязательно запоминайте адрес, куда стоит ехать в ближайшие несколько недель, или вас подвезет бесплатный автобус от станции метро "Пушкинская", "Академия наук" или диспетчерской станции "Восточная".
Ехать нужно обязательно. Если вы думаете, что знаете все о достижениях Беларуси, то это совсем не так. 37 тыс. кв.м занимает экспозиция "Моя Беларусь". Чтобы было понятнее, это четыре футбольных поля. Только вдумайтесь, насколько огромные площади. И все это наши достижения в самых различных сферах.
Всего 11 тематических кластеров: от сельского хозяйства до "умного города". Взгляд только в будущее. В том числе и на стенде образования.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"На нашей локации можно ознакомиться с деятельностью Национального детского технопарка, который уже на протяжении двух лет проводит обучение наших ребят, будущих инженеров, инженерно-технических работников, по 15 направлениям. Такую учебу прошли более 3,5 тыс. белорусских школьников. Некоторые из них являются студентами ведущих вузов Республики Беларусь, активно вовлечены в научную деятельность, серьезно взаимодействуют с реальным сектором экономики, с конкретными предприятиями. Сегодня мы прекрасно понимаем, что интеллект и всю творческую жилку нашей молодежи необходимо направлять в конструктивное русло для того, чтобы они могли сами, своими руками, своим интеллектом делать нашу страну лучше".
Еще один довод в пользу того, чтобы приехать в Международный выставочный центр, - здесь все максимально интерактивно. Где еще увидишь лифт, которым можно управлять без кнопок, исключительно с помощью смартфона! Или аптечного робота, который продает через автомат воду. И лекарства можно купить, но, конечно, с соблюдением требований безопасности. Или покажут, как можно использовать нейросеть в энергетике, и даже научат доить корову.
Все максимально интерактивно. Локации пользуются большим спросом.
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