"Все выложились на 120 %". Аграрии Витебской области намолотили 1 млн т зерна

9 сентября миллионный рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом преодолела Витебская область.

Урожайность культур выше прошлогодней. И это заслуга агрономической службы, комбайнеров, водителей.

Расскажем о вкладе каждого в республиканский каравай.

Золотой миллион северного региона

Намолотить миллион тонн удалось благодаря слаженной работе на полях, высокой культуре земледелия и трудовой дисциплине. Аграрии северного региона говорят, что этот год особенно показательный. Если погода бросает вызов, то собрать достойный урожай помогут только технологии.

Четверть века в полях механизатор Виктор Козлов. Уборочная-2025 запомнится аграрию как одна из самых непростых. Сильные ливни все лето проверяли на прочность, но это только сплотило команду хлеборобов на пути к золотому миллиону.

Виктор Козлов, механизатор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

"Старались, выбирали каждую секунду погоды. Плюс что колос налился, влаги хватало, урожайность, конечно, хорошая, порадовала нас. Организованность хорошая была, конечно. Комбайн, поле и сзади машина поехала".

"Все выложились даже на 120 %. Условия были сложные, почвы везде разные, сложно попасть на поле даже пешком, не говоря уже про комбайны. Очень постарались, очень все синхронизировано было и по технике, и по работе комбайнеров", - рассказал Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d9db410-5c0b-474e-86da-80601d79b9c4/conversions/8ee4d78d-25ad-48d2-b713-50c76e1c89e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d9db410-5c0b-474e-86da-80601d79b9c4/conversions/8ee4d78d-25ad-48d2-b713-50c76e1c89e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d9db410-5c0b-474e-86da-80601d79b9c4/conversions/8ee4d78d-25ad-48d2-b713-50c76e1c89e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d9db410-5c0b-474e-86da-80601d79b9c4/conversions/8ee4d78d-25ad-48d2-b713-50c76e1c89e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помощь северному региону в уборке хлеба оказали аграрии из других областей страны. Это значительно ускорило процесс жатвы, ведь каждый погожий день был на счету. 100-тысячный намолот преодолели 2 района области: Витебский и Оршанский. Они традиционно в лидерах.

"Конечно, гордость (испытываю - прим. ред.) за нашу область. Что еще можно испытывать? Конечно, гордость. Все зависит от коллектива, сплоченности. Если коллектива нет, то не справишься с работой никак", - поделился Сергей Игнатьев, механизатор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси.

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:

"Приобрели определенные навыки, как работать в этих условиях. Пришлось менять технологию, перестраиваться уже под другие препараты. Но наши специалисты, агрономы с этим тоже справились. В принципе можно сказать, что вышли на неплохую урожайность - 40 центнеров на круг".

И этому поспособствовала командная работа аграриев и ученых. Задача - усовершенствовать технологии при выращивании зерновых, работать над сортами, т.е. комплексно подходить к такому важному вопросу, как продовольственная безопасность.

Сергей Левкович, первый зампредседателя Витебского облисполкома:

"Потребность формируется, исходя из плановых объемов производства продукции животноводства, производства молока, мясо, птицы. Сложилось несколько, скажем так, факторов - благоприятная перезимовка озимых культур. В отличие от прошлого года, озимые вышли достаточно неплохо".