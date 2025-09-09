3.69 BYN
"Все выложились на 120 %". Аграрии Витебской области намолотили 1 млн т зерна
9 сентября миллионный рубеж по намолоту зерна вместе с рапсом преодолела Витебская область.
Урожайность культур выше прошлогодней. И это заслуга агрономической службы, комбайнеров, водителей.
Расскажем о вкладе каждого в республиканский каравай.
Золотой миллион северного региона
Намолотить миллион тонн удалось благодаря слаженной работе на полях, высокой культуре земледелия и трудовой дисциплине. Аграрии северного региона говорят, что этот год особенно показательный. Если погода бросает вызов, то собрать достойный урожай помогут только технологии.
Четверть века в полях механизатор Виктор Козлов. Уборочная-2025 запомнится аграрию как одна из самых непростых. Сильные ливни все лето проверяли на прочность, но это только сплотило команду хлеборобов на пути к золотому миллиону.
Виктор Козлов, механизатор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:
"Старались, выбирали каждую секунду погоды. Плюс что колос налился, влаги хватало, урожайность, конечно, хорошая, порадовала нас. Организованность хорошая была, конечно. Комбайн, поле и сзади машина поехала".
"Все выложились даже на 120 %. Условия были сложные, почвы везде разные, сложно попасть на поле даже пешком, не говоря уже про комбайны. Очень постарались, очень все синхронизировано было и по технике, и по работе комбайнеров", - рассказал Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома.
Помощь северному региону в уборке хлеба оказали аграрии из других областей страны. Это значительно ускорило процесс жатвы, ведь каждый погожий день был на счету. 100-тысячный намолот преодолели 2 района области: Витебский и Оршанский. Они традиционно в лидерах.
"Конечно, гордость (испытываю - прим. ред.) за нашу область. Что еще можно испытывать? Конечно, гордость. Все зависит от коллектива, сплоченности. Если коллектива нет, то не справишься с работой никак", - поделился Сергей Игнатьев, механизатор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси.
Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:
"Приобрели определенные навыки, как работать в этих условиях. Пришлось менять технологию, перестраиваться уже под другие препараты. Но наши специалисты, агрономы с этим тоже справились. В принципе можно сказать, что вышли на неплохую урожайность - 40 центнеров на круг".
И этому поспособствовала командная работа аграриев и ученых. Задача - усовершенствовать технологии при выращивании зерновых, работать над сортами, т.е. комплексно подходить к такому важному вопросу, как продовольственная безопасность.
Сергей Левкович, первый зампредседателя Витебского облисполкома:
"Потребность формируется, исходя из плановых объемов производства продукции животноводства, производства молока, мясо, птицы. Сложилось несколько, скажем так, факторов - благоприятная перезимовка озимых культур. В отличие от прошлого года, озимые вышли достаточно неплохо".
Аграрием северного региона осталось обмолотить около 2 % зернового клина. Это наиболее сложные участки. Задача - собрать до зернышка и, конечно, сохранить золото белорусских полей.