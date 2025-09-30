3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
ВТБ (Беларусь): каждую пятую карту "Черепаха" оформляют жители Минска
Минск сохраняет лидерство по объему выпуска карт "Черепаха" от ВТБ (Беларусь). На столицу приходится 21 % от общего количества оформленных банком карт. В первую пятерку городов также вошли Гомель, Могилев, Гродно и Брест, совокупная доля которых превышает 40 % от клиентской базы продукта.
Согласно данным банка, картой "Черепаха", активнее пользуются женщины: их доля среди держателей составляет 57 %. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.
"Карта "Черепаха" стала популярным инструментом, предоставляя клиентам возможность приобретать товары без существенного влияния на личные финансы. Мы отмечаем устойчивый спрос на продукт, который традиционно усиливается в периоды сезонной потребительской активности, например, в первые месяцы учебного года", - прокомментировала начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.
Владельцам карты "Черепаха" на базе платежной системы Белкарт доступен грейс-период на срок до 12 месяцев в более 13 тыс. торговых объектах, а также снятие наличных, переводы, платежи в ЕРИП и обмен валют онлайн. Оформить карту можно бесплатно в онлайн-сервисах банка или за один визит в любой офис.