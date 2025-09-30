ВТБ (Беларусь): каждую пятую карту "Черепаха" оформляют жители Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8731242d-e585-475f-9f2e-11cd91dfec70/conversions/149752af-12a1-413f-a4d2-c7d9fdd08039-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8731242d-e585-475f-9f2e-11cd91dfec70/conversions/149752af-12a1-413f-a4d2-c7d9fdd08039-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8731242d-e585-475f-9f2e-11cd91dfec70/conversions/149752af-12a1-413f-a4d2-c7d9fdd08039-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8731242d-e585-475f-9f2e-11cd91dfec70/conversions/149752af-12a1-413f-a4d2-c7d9fdd08039-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минск сохраняет лидерство по объему выпуска карт "Черепаха" от ВТБ (Беларусь). На столицу приходится 21 % от общего количества оформленных банком карт. В первую пятерку городов также вошли Гомель, Могилев, Гродно и Брест, совокупная доля которых превышает 40 % от клиентской базы продукта.

Согласно данным банка, картой "Черепаха", активнее пользуются женщины: их доля среди держателей составляет 57 %. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.

"Карта "Черепаха" стала популярным инструментом, предоставляя клиентам возможность приобретать товары без существенного влияния на личные финансы. Мы отмечаем устойчивый спрос на продукт, который традиционно усиливается в периоды сезонной потребительской активности, например, в первые месяцы учебного года", - прокомментировала начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.