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Второй день выставки "Белагро-2025" посвящен агроэкотуризму

545 участников, более полутысячи единиц техники, насыщенная деловая программа - все это "Белагро-2025". Масштабная выставка продолжается в Минском международном выставочном центре. 4 июня - тематический день, он посвящен агроэкотуризму.

На выставке презентуют агроусадьбы. Их представляют различные регионы страны (подробности в видео).

Короткевич: "Белагро-2025" - это всегда открытый диалог

Короткевич: "Белагро-2025" - это всегда открытый диалог

В Минском международном выставочном центре продолжает работу "Белагро-2025", где представлены новейшие разработки и лучшие образцы техники для АПК

Белагровыставка