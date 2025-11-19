ВВП Беларуси вырос на 1,5 % за 10 месяцев 2025 года

ВВП Беларуси за 10 месяцев года вырос на 1,5%, сообщает Белстат. Его объем в текущих ценах составил 235 млрд рублей, или в сопоставимых ценах - 101,5 % к уровню января-октября 2024 года.

Ранее эксперты Евразийского банка развития отмечали, что расширение экономики в Беларуси поддерживается ростом как инвестиционной, так и потребительской активности.