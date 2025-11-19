3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
ВВП Беларуси вырос на 1,5 % за 10 месяцев 2025 года
Автор:Редакция news.by
ВВП Беларуси за 10 месяцев года вырос на 1,5%, сообщает Белстат. Его объем в текущих ценах составил 235 млрд рублей, или в сопоставимых ценах - 101,5 % к уровню января-октября 2024 года.
Ранее эксперты Евразийского банка развития отмечали, что расширение экономики в Беларуси поддерживается ростом как инвестиционной, так и потребительской активности.
При этом Нацбанк продолжает курс на увеличение именно инвестиционного кредитования предприятий. Розничные потребительские кредиты больше не являются приоритетом, за исключением займов при покупке товаров отечественного производства.