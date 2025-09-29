ВВП стран СНГ выше среднемировых показателей

ВВП в странах СНГ за 2024 год вырос на 4,5 %, что превышает среднемировые темпы роста. Об этом заявил журналистам директор Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин.

Спикер также отметил, что в первом полугодии текущего года ВВП стран Cодружества уже превысил 2 % и к концу года ожидается его дальнейший рост.

"В 2024 году внутри СНГ взаимная торговля выросла более чем на 7 %. Это тоже хороший показатель. Для сравнения: внешняя торговля стран СНГ выросла менее чем на 2 %. Уровень безработицы в странах СНГ в 2024 году составил 3,1 %. Это значительно ниже, чем мировые показатели. За первое полугодие 2025 года он уже составляет 2,9 %. Налицо улучшение именно таких показателей, как экономическое сотрудничество", - отметил Михаил Мыскин.