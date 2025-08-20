Выхватить каждую погожую минутку. В северный регион направлены комбайны из 3 областей

В этом нелегком деле нашим аграриям присущи командный дух и сплоченность. Чтобы собрать все до зернышка, хозяйства сразу трех областей направили свои экипажи в северный регион.

10 комбайнов вместе с экипажами направлены из Могилевской области в помощь аграриям севера страны. Проработали логистику - эти зерноуборочные машины будут задействованы в полях Витебского района.

Могилевская область уже преодолела миллионный рубеж. На север страны направили экипажи, которые успешно справились с жатвой в своем регионе.

Алексей Сенько, старший комбайнер ОАО "Заднепровский межрайагросервис":

"Неплохая урожайность. Позитивно, все будет хорошо. Поможем как сможем, все уберем, постараемся убрать без потерь".

Александр Бельский, начальник отдела ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис":

"Все ребята специалисты, с большим опытом. Вся техника в наших мехотрядах белорусского производства, Гомсельмаш, рекомендовала себя исключительно с положительной стороны".

Комбайны в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d4d2bd-5e3c-405b-868d-30c9cbd7026c/conversions/54083f50-e62e-4cad-84be-052f6084234f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d4d2bd-5e3c-405b-868d-30c9cbd7026c/conversions/54083f50-e62e-4cad-84be-052f6084234f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d4d2bd-5e3c-405b-868d-30c9cbd7026c/conversions/54083f50-e62e-4cad-84be-052f6084234f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d4d2bd-5e3c-405b-868d-30c9cbd7026c/conversions/54083f50-e62e-4cad-84be-052f6084234f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Колонну сопровождают экипажи ГАИ. К жатве на севере страны могилевские аграрии приступят уже завтра.

Андрей Барилко, завсектором комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"Поставлена задача, чтобы комбайны пришли и одним отрядом отрабатывали каждое сельхозпредприятие, чтобы максимально быстро убрать имеющийся урожай. Фронт работ определен. Осталось только вовремя убрать, выхватить каждую погожую минутку".