Выхватить каждую погожую минутку. В северный регион направлены комбайны из 3 областей
В этом нелегком деле нашим аграриям присущи командный дух и сплоченность. Чтобы собрать все до зернышка, хозяйства сразу трех областей направили свои экипажи в северный регион.
10 комбайнов вместе с экипажами направлены из Могилевской области в помощь аграриям севера страны. Проработали логистику - эти зерноуборочные машины будут задействованы в полях Витебского района.
Могилевская область уже преодолела миллионный рубеж. На север страны направили экипажи, которые успешно справились с жатвой в своем регионе.
Алексей Сенько, старший комбайнер ОАО "Заднепровский межрайагросервис":
"Неплохая урожайность. Позитивно, все будет хорошо. Поможем как сможем, все уберем, постараемся убрать без потерь".
Александр Бельский, начальник отдела ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис":
"Все ребята специалисты, с большим опытом. Вся техника в наших мехотрядах белорусского производства, Гомсельмаш, рекомендовала себя исключительно с положительной стороны".
Колонну сопровождают экипажи ГАИ. К жатве на севере страны могилевские аграрии приступят уже завтра.
Андрей Барилко, завсектором комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
"Поставлена задача, чтобы комбайны пришли и одним отрядом отрабатывали каждое сельхозпредприятие, чтобы максимально быстро убрать имеющийся урожай. Фронт работ определен. Осталось только вовремя убрать, выхватить каждую погожую минутку".
Окажут помощь северу страны в уборке урожая вместе с Могилевской Гродненская и Минская. Задача - сплоченной командой завершить жатву-2025.