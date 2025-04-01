3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Взаимный интерес - Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6e1bd-ec58-4866-a42a-99e83385d6a6/conversions/d53f00c1-46e6-4d5e-b52f-90072893cf6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6e1bd-ec58-4866-a42a-99e83385d6a6/conversions/d53f00c1-46e6-4d5e-b52f-90072893cf6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6e1bd-ec58-4866-a42a-99e83385d6a6/conversions/d53f00c1-46e6-4d5e-b52f-90072893cf6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce6e1bd-ec58-4866-a42a-99e83385d6a6/conversions/d53f00c1-46e6-4d5e-b52f-90072893cf6c-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПочти два года назад стороны подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в этой сфере
Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник.
Почти два года назад стороны подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в этой сфере. В продолжение этой работы стартовал проект "Освей". Согласно планам, в 2026 году будет создан опытный образец белорусско-российского самолета.
И в дальнейшем партнеры рассматривают разработку большой программы в области авиастроения с включением в нее ряда белорусских предприятий, например, Минский завод гражданской авиации и Оршанский авиаремонтный завод.