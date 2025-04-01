Взаимный интерес - Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения

Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Почти два года назад стороны подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в этой сфере. В продолжение этой работы стартовал проект "Освей". Согласно планам, в 2026 году будет создан опытный образец белорусско-российского самолета.