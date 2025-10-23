Взрыв произошел на заводе пластмасс в Челябинской области России: есть погибшие

По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали при взрыве на заводе в российском Копейске. Город расположен в Челябинской области, предприятие занимается производством пластмасс.



После взрыва начался пожар, его потушили и приступили к разбору завалов. Сообщается, что под обломками могут быть люди. Предварительная причина произошедшего - нарушение техники безопасности.