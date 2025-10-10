XIII Форум регионов Беларуси и России в 2026 году пройдет в Минске и Минской области

10 октября в Минске на встрече председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев обсудили вопросы интеграционной повестки. За прошлый год товарооборот в Союзном государстве составил более 50 млрд долларов. Это значительный результат, выполнены 28 союзных программ.

Планы на ближайшую перспективу - усилить работу по экономическому вектору. Именно поэтому XIII Форум регионов Беларуси и России, который в 2026 году пройдет в Минске и Минской области, посвятят экономике. Как отметила Наталья Кочанова, межрегиональные горизонтальные связи выстроены. Важно не упустить возможности, которые сегодня имеются у регионов.

Один из вопросов - безопасность в Союзе. И здесь стороны опираются на утвержденную в декабре 2024-го Концепцию безопасности Союзного государства. Кроме того, сегодня активно ведется работа по обеспечению равных прав граждан.