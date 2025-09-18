XIX экономический форум стартовал в Гомеле

16 делегаций из разных стран, более 500 участников, многочисленные выставки и новые инвестиционные предложения. 18 сентября в Гомеле стартовал XIX экономический форум.

Его участники возложили цветы к легендарному танку Т-34 и памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа - мемориалу "Древо жизни", которые расположены на месте бывшего пересыльного лагеря "Дулаг-121", где в годы Великой Отечественной войны фашистами были уничтожены более 100 тыс. советских военнопленных.

Представители делегаций из российских регионов, Китая, Словакии, Сербии, Монголии, Узбекистана на пленарном заседании обсудили актуальные вопросы международного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Ненад Иванишевич, министр экономики и туризма автономного края Воеводина Сербии:

"Прежде всего мы подписали новое соглашение о сотрудничестве между нашими регионами (предыдущее соглашение истекло уже). Также подписали и дорожную карту, в которой конкретизировано сотрудничество по следующим областям: культурное развитие, экономика, здравоохранение и, конечно же, туризм".