XXVII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO стартовала в Минске

В Кыргызстане появятся новые объекты с отделкой белорусскими материалами. Сотрудничество в этом и других направлениях обсуждали в Минске.

17 сентября в Минском международном выставочном центре стартовала 27-я по счету выставка BUDEXPO. На одной площадке собрались порядка 80 компаний из Беларуси, России, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Это лидеры в сфере строительства и архитектуры.

Владимир Наумович, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси:

"Компании работают для того, чтобы предложить сегодня профессиональным участникам рынка свои новые строительные изделия. Цементные предприятия и по производству керамической плитки представляют новые коллекции. Предприятия промышленного комплекса показывают новые инертные материалы, также здесь присутствуют частные компании со своими направлениями - инженерная организация, BIM-технологии, цифровизация".

