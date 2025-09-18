3.65 BYN
XXVII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO стартовала в Минске
В Кыргызстане появятся новые объекты с отделкой белорусскими материалами. Сотрудничество в этом и других направлениях обсуждали в Минске.
17 сентября в Минском международном выставочном центре стартовала 27-я по счету выставка BUDEXPO. На одной площадке собрались порядка 80 компаний из Беларуси, России, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Это лидеры в сфере строительства и архитектуры.
Владимир Наумович, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси:
"Компании работают для того, чтобы предложить сегодня профессиональным участникам рынка свои новые строительные изделия. Цементные предприятия и по производству керамической плитки представляют новые коллекции. Предприятия промышленного комплекса показывают новые инертные материалы, также здесь присутствуют частные компании со своими направлениями - инженерная организация, BIM-технологии, цифровизация".
Выставка продлится до 19 сентября включительно. В расписании значатся десятки мероприятий.