Юрий Горлов объяснил, почему в Беларуси сделали ставку на озимые, а не яровые культуры

Правильно ли то, что в Беларуси сделали ставку на озимые культуры, так как озимых в стране возделывается больше, чем яровых. На такой вопрос ответил в интервью в "Главном эфире" министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов.

"Да, сделали правильно, - подтвердил министр. - С годами практика показала, что озимые зерновые дают урожайность выше, поэтому в структуре посевных площадей больше ставку в зерновом клине делают на озимые зерновые".

Юрий Горлов также добавил, что озимые зерновые составляют порядка 65 % в общем клине. Все остальное - яровые культуры. Последние годы в Беларуси ставку сделали и на озимый ячмень, хотя если взять десяток лет назад, то этого не было. На эту культуру, как сообщил министр сельского хозяйства, обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко.