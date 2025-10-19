Юрий Селиверстов: Бюджет Беларуси на 2026 год сохранит социальную направленность

Проект бюджета-2026 сохраняет социальную направленность. Его сценарий вместе с прогнозными документами на следующий год рассмотрели на совещании у Президента Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что долгосрочное планирование должно быть реалистичным и напряженным. И главное - с увязкой и сбалансированностью между собой экономических и бюджетных планов, чтобы все социальные обязательства были выполнены в срок, несмотря на дефицит госказны.

О расходах и доходах, освоении ресурсов на импортозамещение и о главных налоговых новациях рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

"Акцент будет именно на социальной направленности. По-другому быть-то и не может на самом деле", - заявил Юрий Селиверстов. - "У нас в бюджете, если взять расходы на здравоохранение, образование, социальную политику, это порядка 13 % ВВП".

Министр подчеркнул, что эти расходы в реальном измерении сохранятся и в номинальном выражении будут прирастать. "При том что у нас налоговая нагрузка порядка 25 % ВВП, это практически большая часть средств, собираемых в виде налогов, она будет направлена на эти расходы", - пояснил он.

Значительная часть бюджетных ассигнований будет направлена на поддержку доходов населения. "Если взять консолидированный бюджет, то фонд оплаты труда составляет порядка, наверное, 33 млрд рублей. Треть всех расходов всех бюджетов - это заработная плата", - отметил министр.

Кроме того, сохранятся субсидии на транспорт и жилищно-коммунальные услуги. "На будущий год субсидии составят около 2 млрд рублей. Чуть меньше миллиарда - это транспорт и чуть больше миллиарда по прогнозу - тарифы на ЖКХ", - уточнил Юрий Селиверстов.

Также в полном объеме сохранятся выплаты материнского капитала и другие социальные пособия. "Все это сохраняется и остается. Не просто все это как бы сводить и балансировать, но от этих расходов никто не отказывается", - заверил министр.