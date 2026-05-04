За два месяца 2026 года экспорт товаров и услуг в Беларуси вырос на 13 %

Беларусь открыла нынешний год ростом экспорта. За январь-февраль он увеличился на 13 %. Этому способствовала благоприятная ценовая конъюнктура. Проще говоря, цены на мировых рынках выросли, что обеспечило большую выручку нашим предприятиям-экспортерам. И это почти на 1 млрд долларов больше, если сравнить с доходами от экспорта прошлогодней давности.

Заметнее увеличился экспорт услуг в транспортной сфере, строительстве и информационных технологиях. Активнее стали работать на рынках дальней дуги, особенно в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азии.

"За 2025 год порядка 65 % белорусского экспорта поставлено в страны СНГ. При этом важно отметить не только рост экспорта в эти страны, но и положительное сальдо. Мы экспортируем на 2,5 млрд больше в страны СНГ, чем импортируем", - отметил зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Виталий Вабищевич.