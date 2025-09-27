Задачи по пятилетке будут выполнены - министр промышленности отметил рост экспорта и инвестиций news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пятилетние планы в промышленности по многим показателям будут выполнены. Экспорт вырастет до 145 %, а инвестиции превысят план на 15-18 %. Такими данными поделился министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов в "Актуальном интервью".

"Надо уметь продавать продукт на всех рынках. Мы отстаем в работе маркетинговых служб. Стоит задача переформатировать сбытовую политику отношения к нашей продукции. А также важно хвалить свой продукт, нужно говорить, что он самый лучший", - заявил Андрей Кузнецов.

Президент поставил задачу разгрузить склады некоторых предприятий. По словам министра, на сегодняшний день складские запасы уменьшаются и есть все возможности уложиться в прописанные нормативы к концу года. При этом важно не просто разгрузить склады,а продать технику и получить за нее деньги.

"В экспорте мы преуспеваем в сельхозмашиностроении и автомобилестроении. Например, в Зимбабве мы поставили большое количество сельхозтехники, и теперь страна может полностью себя обеспечивать зерновыми. Все это благодаря совместной работе Беларуси и Зимбабве", - отметил Андрей Кузнецов.