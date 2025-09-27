3.64 BYN
Задачи по пятилетке будут выполнены - министр промышленности отметил рост экспорта и инвестиций
Пятилетние планы в промышленности по многим показателям будут выполнены. Экспорт вырастет до 145 %, а инвестиции превысят план на 15-18 %. Такими данными поделился министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов в "Актуальном интервью".
"Надо уметь продавать продукт на всех рынках. Мы отстаем в работе маркетинговых служб. Стоит задача переформатировать сбытовую политику отношения к нашей продукции. А также важно хвалить свой продукт, нужно говорить, что он самый лучший", - заявил Андрей Кузнецов.
Президент поставил задачу разгрузить склады некоторых предприятий. По словам министра, на сегодняшний день складские запасы уменьшаются и есть все возможности уложиться в прописанные нормативы к концу года. При этом важно не просто разгрузить склады,а продать технику и получить за нее деньги.
"В экспорте мы преуспеваем в сельхозмашиностроении и автомобилестроении. Например, в Зимбабве мы поставили большое количество сельхозтехники, и теперь страна может полностью себя обеспечивать зерновыми. Все это благодаря совместной работе Беларуси и Зимбабве", - отметил Андрей Кузнецов.
По оценкам министра продажи на российском рынке слегка упали. Это связано с тем, что Россия закупила большое количество техники у Беларуси ранее: "Примерно в 2027 году на российском рынке будет расти спрос. Мультибрендовые центры на территории нашей страны-соседки служат своеобразной рекламой. Люди видят, какую технику мы продаем. Мы начинаем дополнять мультибрендовые центры, поставляем туда велосипеды и мотоциклы. Думаем над поставками бытовой техники".