Рига получит канадские инвестиции в размере 64 млн евро

Канада вложит 64 млн евро в латвийскую военную инфраструктуру. Основная часть средств пойдет на масштабную модернизацию авиабазы в Лиелварде. Здесь построят новые вертолетные площадки, ангары и зоны ремонта для канадской авиации.

Обновленный объект сможет обслуживать тяжелые вертолеты и принимать стратегические транспортные самолеты одновременно.

Кроме того, в Лиелварде и Риге возведут современные жилые корпуса для иностранных военнослужащих.

