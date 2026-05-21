Мерц предложил предоставить Киеву статус ассоциированного члена ЕС
Автор:Редакция news.by
Вступление Украины в Евросоюз Мерц назвал нереалистичным сценарием. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на письмо немецкого канцлера в адрес руководства европейского блока.
В качестве главных причин политик назвал бесчисленные препятствия и сложные процедуры ратификации в странах-членах. Вместо полноценного приема Мерц предложил предоставить Киеву статус ассоциированного члена. Новая инициатива позволит украинским чиновникам присутствовать на встречах министров и саммитах ЕС.
Однако в европейских структурах Киев окажется исключительно на птичьих правах. Украинцы смогут лишь наблюдать за процессом в Еврокомиссии и Европарламенте без права голоса.