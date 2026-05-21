Смоленск - город-щит: как белорусы и русские плечом к плечу противостояли фашистам

Фото: May9.ru

"Они сражаются с нечеловеческим упорством. Сегодня наш батальон потерял 7 танков на одной улице" - это цитата из дневника немецкого офицера, который своими глазами увидел стальную волю защитников Смоленской земли. И в том строю, плечом к плечу, стояли и белорусы, те, кто не отдал врагу ни пяди земли без боя.

Максим Каиль, завкафедрой Смоленского государственного университета:

"Смоленск - город-щит, город-герой. Он точно так же, как и территории Беларуси, первым принял самый страшный удар - план Барбаросса. Первая бомбардировка города произошла уже в ночь на 24 июня, на второй день войны, по сути. А массированной бомбардировке город подвергся 29 июня. С этого момента времени город практически безостановочно все лето горел".

Максим Каиль, завкафедрой Смоленского государственного университета

Для вермахта Смоленск был не просто точкой на карте, а воротами к Москве, которые гитлеровские генералы рассчитывали распахнуть одним ударом уже к 7 августа 1941 года. Они привыкли к легким победам в Европе, а под Смоленском впервые увидели настоящую войну.

Смоленское сражение длилось чуть более 2 месяцев. На город было сброшено 2 тыс. зажигательных и 100 тяжелых фугасных бомб, горели дома. Гитлеровцы установили в городе свой жестокий порядок, но жители не сломались. Они продолжали бороться: уходили в партизанские отряды, создавали подпольные группировки и верили в победу.

Галина Казанцева, ведущий научный сотрудник Смоленского государственного музея-заповедника:

"Сожженные деревни - "огненные деревни", так их называют на Смоленщине. По данным ФСБ, около 334 деревень полностью были сожжены вместе с жителями. Другие деревни были сожжены частично. И, конечно, те, кто остался в живых - партизаны, мирные жители, которые страдали во время оккупации - они очень ждали наших воинов-освободителей. И вот такие условия создались уже к лету 1943 года".

Галина Казанцева, ведущий научный сотрудник Смоленского государственного музея-заповедника

Смоленск освободили 25 сентября 1943 в ходе операции "Суворов". Эта победа досталась невероятно дорогой ценой: безвозвратные потери составили более 100 тыс. человек, и в этом списке наши соотечественники - те, кто вместе с другими стоял насмерть у западных ворот России.

Факт В конце войны комиссия по расследованию злодеяний фашистов установила, что в Смоленске было уничтожено более 83 % жилого фонда: из 7,5 тыс. домов более 6 тыс. домов были полностью разрушены.

Жизнь во время оккупации продолжалась несмотря ни на что. Оставаться людьми, даже в плену смерти и хаоса - сильная черта нации. Женщины вышивали платки с пожеланиями победы и вкладывали в каждый стежок надежду, мастерили кисеты, вырезали на бересте. Советская армия не могла проиграть, когда с ней мысленно был весь народ. Каждый солдат знал, что его ждут не только окопы, но и тихая молитва в тылу.

платок с пожеланиями победы

В сквере Памяти Героев возле древней смоленской крепостной стены похоронены советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны. В их честь зажгли вечный огонь. И у него своя судьба - огонь доставили на бронетранспортере из Москвы от могилы неизвестного солдата.

Вдоль крепостной стены расположилась аллея городов-героев. Этой высшей степени отличия, которую только могла получить советская земля, удостоены 12 городов, прославивших себя своей героической обороной.

И здесь белорусская Брестская крепость, которая не сдалась, даже когда казалось, надежды на спасение нет. 13 бетонных обелисков с золотыми звездами, внутри - капсулы с землей, той самой, где каждый метр был истерзанным полем боя.

Брестская крепость на аллеи городов-героев в Смоленске

Тимур Бортаковский, научный сотрудник Смоленского государственного музея-заповедника:

"Уникальность этого комплекса состоит в том, что подобных захоронений в Советском Союзе, да и в сегодняшней России всего два. Одно из них всем хорошо известно - это на Красной площади за мавзолеем в Москве. А второе здесь, у нас, в Смоленске, возле крепостной стены, где похоронены погибшие воины".

Тимур Бортаковский, научный сотрудник Смоленского государственного музея-заповедника

На гранитном постаменте стоит белорус - юный Володя стоит в армейской плащ-палатке, накинутой на плечи. В руке зажата граната, а лицо выражает смелость, отвагу и мужество.

"Володя учился в Велиже, закончил 9 классов, мечтал стать военным моряком, но этим мирным планам помешала война. Оказавшись на оккупированной территории, Володя собирает оружие на местах боев, вместе со своими сверстниками устраивает засады на автодорогах, а в декабре 1941 года вливается в партизанский отряд, становится разведчиком, несколько раз ходил через линию фронта. Весной 1942 года в партизанский отряд прибыла специальная группа для совершения диверсий на оккупированной территории - группа Воропаева. Но воропаевцы местности не знали, им нужен был проводник. Командир отряда поручил Володе Куриленко стать проводником этой группы. Владимир быстро освоил подрывное дело и стал одним из самых успешных подрывников этого отряда. За короткий промежуток времени, меньше чем 100 дней, он пустил под откос 5 вражеских эшелонов, в крушениях погибло до 1000 фашистов. Последний свой эшелон они подорвали 13 мая 1942 года. Возвращаясь к боевому заданию, Куриленко был тяжело ранен, на момент гибели ему было 17,5 лет", - рассказал Тимур Бортаковский.

Владимир Куриленко

"Многие белорусы здесь сражались на Смоленской земле, и мы их помним. Хочется пожелать, чтобы дружба наша всегда жила и никогда не умерла. Вместе мы сильнее и непобедимы. И смоляне, и весь русский народ благодарны белорусам за их память, которую они хранят", - отметила Галина Казанцева.

Вся Смоленская земля - это памятник мужеству. Нет в городе места, которое не видело бы горьких слез матерей, не слышало бы криков о помощи и не помнило бы смелых и судьбоносных поступков советских героев. Они стояли стеной, даже когда силы уже были на исходе, потому что знали - за спиной Родина, будущее потомков. Это самая бесценная награда, которую современники получили в наследство.

