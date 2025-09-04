3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
Запасов на 50-60 лет: строительство нового Нежинского ГОКа в Беларуси выходит на финишную прямую
В Любанском районе продолжается строительство горно-обогатительного комплекса (ГОК). Он будет дополнять мощности ОАО "Беларуськалий". О ходе работ по возведению рассказал первый замдиректора ГОК Иван Головатый в "Актуальном интервью".
Производственные мощности ГОКа - это две технологические линии, по 1 млн т калийных удобрений в год способна давать каждая, отметил Иван Головатый. "Работы по линии "Б" окончены. Ведутся работы по окончанию монтажа оборудования линии "А". Планируется, что эти работы будут завершены в текущем году", - добавил он.
Проделана большая работа в части горнопроходческих работ по строительству выработок в руднике. Пройдено более 20 км горных выработок в шахте, добыто более 500 тыс. т руды.
"В текущем году был вскрыт первый калийного горизонт. На сегодняшний момент мы отрабатываем второй горизонт. И в последующие годы планируется вскрытие третьего калийного горизонта. В целом запасы "Недра Нежин" рассчитаны на 50-60 лет", - обозначил первый замдиректора ГОК.