Запасов на 50-60 лет: строительство нового Нежинского ГОКа в Беларуси выходит на финишную прямую

В Любанском районе продолжается строительство горно-обогатительного комплекса (ГОК). Он будет дополнять мощности ОАО "Беларуськалий". О ходе работ по возведению рассказал первый замдиректора ГОК Иван Головатый в "Актуальном интервью".

Производственные мощности ГОКа - это две технологические линии, по 1 млн т калийных удобрений в год способна давать каждая, отметил Иван Головатый. "Работы по линии "Б" окончены. Ведутся работы по окончанию монтажа оборудования линии "А". Планируется, что эти работы будут завершены в текущем году", - добавил он.

Проделана большая работа в части горнопроходческих работ по строительству выработок в руднике. Пройдено более 20 км горных выработок в шахте, добыто более 500 тыс. т руды. Иван Головатый