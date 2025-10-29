"Запустились с новыми силами" - заработал восстановленный после санации Быховский консервный завод

Один из показателей устойчивости нашей экономики и ее поступательного развития - развитие малых городов. Поддержка и открытие новых градообразующих предприятий (в том числе в рамках инициативы "Один район - один проект").

29 октября заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич посетил восстановленный после санации Быховский консервный завод. Предприятие сменило владельца. Теперь принадлежит российскому бизнесмену. Но это как раз тот случай, когда форма собственности неважна.

"Предприятие долгое время находилось в таком вакуумном состоянии. Именно процесс санации проходил очень долго и болезненно. Но запустились, по-новому, с новыми силами, с новым ассортиментом. Набираем новых людей, привозим из других городов", - рассказала Татьяна Олиферчик, начальник производственной лаборатории ООО "Быховский консервный завод".

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Это то, о чем в том числе говорил Президент в Витебске: если люди хорошо себя зарекомендовали, то пускай берут. То же самое и для фермеров по земле. Порядка миллиона долларов вложено в восстановление оборудования, в перепланировку цехов. И в целом порядка 35 млн белорусских рублей - в перезапуск. Есть стабильный сбыт. Программа производственная полностью расписана. Что очень важно - это крупные российские и белорусские сети. Очень приятно, что на каждом изделии стоит бренд "Сделано в Беларуси".