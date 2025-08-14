3.72 BYN
Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Чолпон-Ате: в повестке 20 вопросов
В Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправсовета. Делегацию Беларуси возглавляет премьер-министр Александр Турчин. Сегодня партнеры проводят переговоры в узком составе.
Делегация Беларуси прилетела после обеда по местному времени. На Межправсовете присутствуют премьеры Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, а Армению представляет вице-премьер.
Как уже сообщалось до начала мероприятия, всего в повестке 20 вопросов. Четыре из них сейчас рассматриваются в узком составе за закрытыми дверями, без прессы. Обычно в таком формате обсуждают самые острые темы.
В этом году Межправсовет проходит уже во второй раз. Основные вопросы касаются барьеров внутри Союза. Главная задача - устранить препятствия, которые мешают развитию общей торговли.
Сегодня заслушают доклады о формировании общих рынков нефти и газа, обсудят вопросы транспортной политики, улучшения логистики и цифровизации железнодорожных перевозок. Особое внимание уделят таможенному регулированию - напомним, это постоянная тема заседаний высокого уровня. Кроме того, этот год подводит итоги пятилетней работы, поэтому одной из ключевых тем станет реализация стратегических направлений развития Евразийского союза.
15 августа здесь продолжится обсуждение евразийской интеграции уже в расширенном составе.