Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Чолпон-Ате: в повестке 20 вопросов

В Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправсовета. Делегацию Беларуси возглавляет премьер-министр Александр Турчин. Сегодня партнеры проводят переговоры в узком составе.

Делегация Беларуси прилетела после обеда по местному времени. На Межправсовете присутствуют премьеры Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, а Армению представляет вице-премьер.

Как уже сообщалось до начала мероприятия, всего в повестке 20 вопросов. Четыре из них сейчас рассматриваются в узком составе за закрытыми дверями, без прессы. Обычно в таком формате обсуждают самые острые темы.

В этом году Межправсовет проходит уже во второй раз. Основные вопросы касаются барьеров внутри Союза. Главная задача - устранить препятствия, которые мешают развитию общей торговли.

Сегодня заслушают доклады о формировании общих рынков нефти и газа, обсудят вопросы транспортной политики, улучшения логистики и цифровизации железнодорожных перевозок. Особое внимание уделят таможенному регулированию - напомним, это постоянная тема заседаний высокого уровня. Кроме того, этот год подводит итоги пятилетней работы, поэтому одной из ключевых тем станет реализация стратегических направлений развития Евразийского союза.