"Зерно убираем всей Беларусью" - почему люди охотно соглашаются помогать аграриям

18 июля 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года, где говорил о необходимости привлекать в том числе и горожан для уборки урожая, чтобы, например, не простаивала техника из-за отсутствия механизатора.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов в "Актуальном интервью" отметил, что зерно убирают всей Беларусью, потому что наблюдается, хоть и в небольшом количестве, но отток кадров. "Люди с сельскохозяйственным образованием (трактористы, шоферы) уходят на промышленные предприятия, но есть и те, кто возвращается в сельское хозяйство, то есть можно констатировать постоянную миграцию", - рассказал министр.

По его словам, люди, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве, также привлекаются с промышленных предприятий, чтобы помочь сельхозработникам убрать вовремя и качественно урожай. "Привлеченные с удовольствием соглашаются, потому что им платят не только ту заработную плату, которую он получил по месту уборки урожая в сельхозпредприятии, но и с сохранением 75 % заработной платы по основному месту работы. Кроме этого, есть и определенный социальный пакет, который устраивает всех работников", - поделился информацией Юрий Горлов.