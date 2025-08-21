Жатва-2025: в Минской области аграрии намолотили более 1 млн 900 тыс. т зерна

Аграрии Минского области намолотили более 1 млн 900 тыс. т зерна при средней урожайности 48 ц/га. Среди районов, которые преодолели планку в 100 тыс. т зерна, Несвижский и Копыльский, у Слуцкого уже почти 150 тыс. т зерна.

В хозяйстве "Богдановское" Воложинского района уже убрано 90 % площадей пшеницы. Одновременно идет сев озимого рапса и уборка тритикале - культуры, необходимой для животноводства. Средняя урожайность составляет 50 ц/га.

"На данный момент завершается уборка зерновых - осталось только 15 % убрать. Еще 3 похожих дня, и мы все уберем. Урожайность зерновых в 2025 году 52 ц - это хороший результат, которым мы гордимся. По рапсу мы получили 48 ц/га, это тоже неплохой результат. Также мы завершаем посев озимого рапса", - рассказал директор ОАО "Богдановское" Павел Родь.

В центральном регионе активно идут работы и по заготовке кормов, задействовано более 2 тыс. единиц техники.

Александр Кохан, помощник Президента Беларуси, инспектор по Минской области:

"Что касается вопросов кормозаготовки, то ни на один день эти операции не остановились, даже с учетом дефицита рабочих рук на каких-то предприятиях. Параллельно идет заготовка кормов, сегодня область имеет уже 13 кормовых единиц. Все процессы в области организованы".