Фестиваль “Вытокі” продолжает собирать юных любителей спорта. Пятый сезон масштабного проекта на этот раз принимают Поставы. Сегодня гости праздника вместе с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко ознакомились со спортивной инфраструктурой района. На каждой спортивной площадке юные атлеты поучаствовали в мастер-классах от профессиональных спортсменов, получили советы от чемпионов мира и Европы и воодушевились на грядущие спортивные совершения.