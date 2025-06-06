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Фестиваль “Вытокі” продолжает собирать юных любителей спорта

Фестиваль “Вытокі” продолжает собирать юных любителей спорта. Пятый сезон масштабного проекта на этот раз принимают Поставы. Сегодня гости праздника вместе с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко ознакомились со спортивной инфраструктурой района. На каждой спортивной площадке юные атлеты поучаствовали в мастер-классах от профессиональных спортсменов, получили советы от чемпионов мира и Европы и воодушевились на грядущие спортивные совершения.

В этом году впервые в рамках фестиваля “Вытокі” к мастер-классам в роли наставников присоединились и российские спортсмены. Праздник продолжится спортивно-историческим квестом.

обществоВытокіспорт