Несмотря на плотный концертный график, на досрочное голосование успевают и артисты белорусской эстрады. Юлия Быкова, фронтвумен музыкальной группы "Аура", посетила избирательный участок и сделала свой выбор за Беларусь процветающую.

"Моя точка зрения, мое мнение, мой выбор не меняются. Я всегда голосую за то, чтобы наша страна продолжала свой курс на суверенитет, на развитие, на свою независимость", - призналась исполнительница.

