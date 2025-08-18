Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

О чем заявил Трамп на встрече с лидерами европейских стран и Зеленским

О чем заявил Трамп на встрече с лидерами европейских стран и Зеленским

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами.

На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.

Основные заявления Трампа

  • Заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине;
  • Необходимо обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной;
  • Трамп выразил уверенность в том, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине;
  • Трамп заявил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ против Украины;
  • Выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения;

▪️  Через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Дональд ТрампЕвропаБелый дом