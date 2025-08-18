3.71 BYN
О чем заявил Трамп на встрече с лидерами европейских стран и Зеленским
Автор:Редакция news.by
О чем заявил Трамп на встрече с лидерами европейских стран и Зеленским
Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами.
На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.
Основные заявления Трампа
- Заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине;
- Необходимо обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной;
- Трамп выразил уверенность в том, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине;
- Трамп заявил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ против Украины;
- Выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения;
▪️ Через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.