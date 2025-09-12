Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как правильно построить маршрут на празднике в Минске, чтобы не пропустить интересные события

На протяжении всего дня корреспонденты "Первого информационного" телеканала будут работать на праздничных площадках, а в выездной студии в центре столицы с гостями будем говорить о наших общих достижениях, делиться атмосферой праздника, эмоциями и праздничным настроением.

Куда пойти, какую площадку выбрать для родителей и детей. Начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина помогла сориентироваться и направила по интересам (подробности в видео).

праздникМинск