Как правильно построить маршрут на празднике в Минске, чтобы не пропустить интересные события
Автор:Редакция news.by
На протяжении всего дня корреспонденты "Первого информационного" телеканала будут работать на праздничных площадках, а в выездной студии в центре столицы с гостями будем говорить о наших общих достижениях, делиться атмосферой праздника, эмоциями и праздничным настроением.
Куда пойти, какую площадку выбрать для родителей и детей. Начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина помогла сориентироваться и направила по интересам (подробности в видео).