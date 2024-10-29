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Команда Белтелерадиокомпании изящно владеет топором

Команда Белтелерадиокомпании всегда среди участников. И корреспонденты, и ведущие "Первого информационного" изящно владеют не только словом, но и топором! Битва серьезная. 

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