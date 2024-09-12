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Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 21-22 сентября

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Фото БЕЛТА

Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 21-22 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу и воскресенье, 21-22 сентября, на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).

В целом по стране 21 сентября ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, местами - плюс 10-13. Днем - 19-25 градусов тепла.

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