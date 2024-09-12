3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 21-22 сентября
Красный уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях 21-22 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу и воскресенье, 21-22 сентября, на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).
В целом по стране 21 сентября ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, местами - плюс 10-13. Днем - 19-25 градусов тепла.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов