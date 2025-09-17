10 вкуснейших рецептов заготовок из перца на зиму: простые идеи для вашего стола!

Перец - настоящая сокровищница витаминов, особенно С и А, которые укрепляют иммунитет, улучшают зрение и поддерживают здоровье кожи, а также антиоксидантов, помогающих бороться с воспалениями.

Помимо блюд, приготовленных из свежего перца, овощ прекрасно подходит для консервации, что позволяет сохранить его пользу на круглый год. Перец можно залить маринадом и закатать, сделать из него салат и соус, которые станут неплохим дополнением к зимнему столу, когда свежих овощей не так-то много на полках магазинов.

Маринованные дольки перца с яблоками и луком

Один из простых вариантов - маринованные дольки перца с яблоками и луком. В таком рецепте сладость сочетается с легкой кислинкой. Кстати, специально не требуется и стерилизация банок, что значительно упрощает процесс закатывания.

Для двух банок объемом 1 л необходимо:

1 кг сладких перцев (красиво и аппетитно будет смотреться, если взять овощ разного цвета);

2 средних яблока;

2 луковицы;

500 мл воды;

200 мл яблочного уксуса;

100 г сахара;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. кетчупа (лучше взять с добавлением чили для придания остроты);

лавровый лист и перец горошком - по вкусу.

Приготовление:

Очистите перцы от семян, нарежьте его полосками, яблоки - дольками без сердцевины, лук - кольцами. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи, доведите до кипения, добавьте кетчуп и овощи, проварите 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте. Храните закатки в прохладном месте.

Перец с растительным маслом и чесноком

Для тех, кто любит ароматные закуски, предлагаем вариант закатки перца с растительным маслом и чесноком. Этот рецепт также не предусматривает стерилизацию банок.

Для одной банки объемом 1 л необходимо:

8-10 болгарских перцев;

2-3 зубчика чеснока;

100 мл растительного масла;

50 мл уксуса 9 %;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

зелень петрушки.

Приготовление:

Обжарьте целые перцы на сковороде в масле до мягкости, снимите кожицу, удалите семена. На дно банки положите измельченный чеснок и петрушку, уложите перцы слоями, посыпая солью и сахаром. Залейте горячим маслом с уксусом, закройте крышкой и храните в холодильнике или погребе.

Маринованный перец с медом

Любители острой пищи точно оценят этот жгучий вариант приготовления закатки перца на зиму с медом, который к остроте еще добавит и пикантности.

Для одной банки объемом 0,5 л необходимо:

200 г острого перца (чили или халапеньо);

100 мл меда (3-4 ст.л.);

200 мл яблочного уксуса;

1 ч. л. соли;

2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Наденьте перчатки, промойте перцы, удалите с них хвостики, нарежьте кольцами с семенами для остроты. В сотейнике смешайте мед, уксус и соль, доведите это все содержимое до кипения. Добавьте чеснок и перцы, варите 3 минуты. Разложите по банкам, залейте маринадом и закатайте. Храните банки в любом месте.

Овощное рагу из перца с томатами

Овощное рагу из перца с томатами является классикой венгерской кухни.

Для приготовления 3 л необходимо:

2 кг болгарского перца;

3 кг помидоров;

0,5 кг лука;

0,5 кг моркови;

100 мл растительного масла;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

уксус - по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте перец полосками, лук - полукольцами, морковь - соломкой, а помидоры измельчите в пюре. Обжарьте лук и морковь в масле, добавьте перец, тушите 10 минут, влейте томатное пюре, соль и сахар, варите 20 минут. Разложите рагу горячим по банкам, добавьте уксус (1 ч. л. на литр) и закатайте.

Фаршированные перцы с овощной начинкой

Вкусный рецепт сытной заготовки - фаршированные перцы с овощной начинкой.

Для приготовления 2 л необходимо:

1 кг мелкого перца;

500 г капусты;

200 г моркови;

100 г лука;

зелень;

1 л воды (для маринада);

100 мл уксуса;

50 г соли;

100 г сахара.

Приготовление:

Очистите перцы, бланшируйте их 2 минуты. Нашинкуйте капусту, морковь и лук, смешайте с зеленью, нафаршируйте ими перцы. Простерилизуйте банки, залейте кипящим маринадом перцы и закатайте.

Перцы в томатном соусе (лечо)

Тем, кто любит более нежные закатанные перцы, придется по душе рецепт перцев в томатном соусе.

Для приготовления 2 л необходимо:

1,5 кг перца;

2 кг помидоров;

100 мл масла;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

специи.

Приготовление:

Нарежьте перцы дольками, помидоры пропустите через мясорубку. В кастрюле смешайте томат, масло, соль и сахар, доведите все ингредиенты до кипения, добавьте перцы, тушите 15 минут. Разложите в стерилизованные банки и закатайте без дополнительной стерилизации.

Замороженные перцы

Если нет времени долго возиться с закатками, можно обойтись и заморозкой перца без предварительной термической обработки.

Возьмите 1 кг свежих перцев, промойте, удалите семена, нарежьте кубиками или полосками. Разложите на доске в один слой, заморозьте 2 часа, затем пересыпьте в пакеты или контейнеры - так они не слипнутся и сохранят форму для супов или рагу.

Пикантный соус из перцев (аджика)

Этот пикантный соус из сладких и острых перцев станет идеальной приправой для мяса, пасты или даже бутербродов. В соусе ощущается насыщенный вкус томатов с нотками чесночной остротой.

Для приготовления 1 л необходимо:

1 кг болгарского перца;

200 г острого перца;

500 г помидоров;

100 г чеснока;

50 мл уксуса;

соль и сахар - по вкусу.

Приготовление:

Измельчите все в блендере, добавьте уксус, соль и сахар, доведите до кипения, варите 10 минут. Разлейте по банкам и закатайте. Такой вариант станет отличной подливой к мясу.

Овощной микс из перца и других овощей

Этот вариант приготовления станет простой заготовкой перца на зиму.

Для приготовления салата необходимо:

1 кг перца;

1 кг помидоров;

0,5 кг лука;

0,5 кг моркови;

100 мл масла;

50 мл уксуса;

соль.

Приготовление:

Нарежьте все соломкой, обжарьте лук и морковь, добавьте перец и помидоры, тушите 20 минут, влейте уксус. Разложите салат горячим и закатайте.

Овощная паста из перца для бутербродов

Овощная паста из перца - идеальная заготовка для тех, кто любит быстрые и вкусные перекусы.

Для приготовления 2 л необходимо:

2 кг болгарского перца;

1 кг помидоров;

0,5 кг лука;

200 г моркови;

чеснок;

масло.

Приготовление:

Запеките перцы в духовке, снимите кожицу, измельчите с остальными овощами, тушите 30 минут, добавьте специи. Банки стерилизуйте 10 минут. Разложите овощную пасту по банкам.