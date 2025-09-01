Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Раки будут думать о прошлом, Рыбам следует путешествовать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 по 7 сентября Луна будет в растущей фазе, что создает отличные условия для новых начинаний, планирования и накопления энергии. Середина недели может внести небольшую путаницу в общение - будьте внимательны к деталям и перепроверяйте информацию.

В первой половине недели карьера выходит на первый план. Будут присутствовать некоторые сложности, поэтому для достижения всех поставленных целей потребуется упорная работа.

В середине недели возможны небольшие разногласия с коллегами из-за спешки - сохраняйте хладнокровие. Под конец недели ситуация начнет улучаться, однако в это время следует тщательно следить за своим здоровьем - могут вылезти старые болезни.

На этой неделе домашние дела выйдут на первый план для Тельцов. Могут возникнуть соблазны сделать перепланировку гостиной, украсить спальню или купить кухонную принадлежность, что значительно упростит готовку.

Однако будьте осторожны в середине недели - избегайте импульсивных трат. После всех трудов по созданию домашнего уюта в конце недели лучшим лекарством будет общение с близкими по духу людьми.

Эта неделя благоприятна для новых знакомств или улучшения отношений со старыми друзьями. В личной жизни возможны глубокие, откровенные разговоры, которые укрепят доверие. Не избегайте их.

Эмоции будут бить ключом, особенно в сфере совместных финансов, кредитов или инвестиций. Сосредоточьтесь на обязательствах, не откладывайте задачи, которые после могут вызвать серьезные проблемы.

Неделя начнется с эмоциональных потрясений, из-за чего вы будете склонны много думать о прошлом. Поэтому на этой неделе вряд ли появится что-то новое, чего вы не ожидаете. Однако, это поможет вам вернуть свои потери и разобраться в себе.

Самое время поговорить со своим партнером и прояснить все недопонимания. Неделя также хороша для того, чтобы привести в порядок здоровье - запишитесь к врачу, начните правильно питаться.

Эта неделя принесет Львам личностный рост, однако на работе будет рутина. Появятся возможности для разговоров и новых встреч, которые развеют ваши сомнения или терзания.

Свободное время посвящайте себе и отдыху - займитесь чем-то необычным, может у Вас проснется новый талант. В выходные позвольте себе лениться и отдыхать без чувства вины. На работе не перегружайте себя, иначе к концу недели силы иссякнут.

Для Дев первая неделя сентября будет неделей принятия серьезных решений. Вас ждут важные разговоры дома, на которых будут приниматься решения касательно одного из членов семьи или даже Вас. Именно из-за груза ответственности Девы станут более эмоциональными.

Оставайтесь сильными, именно в Вас родные и близкие будут искать поддержку в трудную минуту. Чтобы справиться со всеми делами, в свободное время ищите любые способы развеяться вне дома - сходите на выставку или в кино.

На первой неделе сентября разрешатся финансовые проблемы у вашего члена семьи или у Вас самих. Это благоприятное время для урегулирования документов финансового, налогового или банковского характера. Но будьте осторожны - не нужно снова растрачивать накопленное. Вместо этого лучше продумайте способы поднятия финансовой грамотности.

В середине недели разговор с родственниками, который вы давно откладывали, пройдет на удивление гладко, поэтому в выходные создайте уютную атмосферу и отдохните в кругу близких.

Для Скорпионов начало сентября - время активного общения, встреч и поездок. Используйте свободное время на этой недели для избавления от стресса, накопленного за все лето.

Вы сможете освободиться от негативных эмоциональных потрясений, оставить позади плохие переживания, чтобы с надеждой смотреть в будущее. Также Вас ждет неожиданная удача на работе. В выходные полезно будет прогуляться по новым местам в своем же городе.

Стрельцы будут в поисках чего-то интересного в первую неделю осени. У Вас будет желание исправить свои ошибки, возобновить разрушенные отношение или выполнить отложенные обязательства на работе. Но следует сохранять холодный рассудок - прислушивайтесь к знакам извне, они помогут Вам не допустить фатальных ошибок.

Избегайте спонтанных трат на эмоциях. Ваши уверенность и практичность на этой недели будут притягивать людей. В выходные сделайте то, что приносит вам чувство безопасности и комфорта.

Козерогом следует быть более категоричными в принятии решений на этой неделе, так как впоследствии это повлияет на их будущее. Может возникнуть напряжение из-за недостатка общения с близкими - не замыкайтесь в себе, используйте любую возможность для встреч с друзьями и родственниками.

Внимательно следите за своим здоровьем, снизьте эмоциональное и психическое напряжение в повседневной жизни. Не забывайте отдыхать, силы вам еще понадобятся. В выходные отложите дела и посвятите время себе - примите ванну, почитайте книгу.

Энергия Водолеев идет на спад, им требуется перезагрузка. Для Вас это неделя тишины, анализа и планирования. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, возможно, придут важные озарения.

Не стоит активно проявлять инициативу на работе - лучше наблюдать и делайте выводы. Полезны будут практики медитации, йоги, длительные прогулки в одиночестве. К выходным силы восстановятся.

Первые деньки сентября станут последним шансом для Рыб, чтобы попутешествовать. Посетите места, в которых Вы так давно хотели побывать, эта поездка может изменить вашу жизнь.