Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Скорпионы получат премию, а Львы задумаются о смене карьеры

Эта неделя будет проходить в активном ритме. Дел хватит как в быту, так и на работе. В эту семидневку можно задуматься о смене карьеры или о повышении квалификации. Кстати, если вам надоело внутреннее оформление в собственном доме, то можете смело что-нибудь в нем изменить - неделя отлично подходит для смены интерьера.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя - подходящее время для решения всех накопившихся вопросов к партнеру. Подключайте свои коммуникационные навыки и обсудите все волнующие вас моменты в спокойной обстановке.

Вам могут предложить новую работу или должность, которая принесет больший доход, поэтому не бойтесь, если понадобится, даже менять сферу деятельности. Но за рабочей суетой не забывайте и отдыхать - спите не менее восьми часов и не нервничайте на пустом месте.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе начните действовать: запишитесь на фитнес, посетите курсы, откройте для себя новое хобби - в общем, делайте то, о чем еще недавно только мечтали. Однако с финансовой стороны пока будет не все так гладко, как хотелось бы, поэтому наперед распланируйте свои расходы, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Если вы мечтаете о семье и пока не состоите в отношениях, то есть большая вероятность, что уже на этой неделе в вашей жизни появится человек, который поможет воплотить все ваши мечты в реальность.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам придется большую часть времени уделить работе, а не семье. Если хотите добиться признания у руководства, то включайтесь активнее в обсуждение рабочих моментов, высказывайте свои идеи и предложения - только так получится сделать рывок в карьере.

Не стоит ближайшие семь дней кому-то давать в долг - велика вероятность, что вам его обратно не вернут. А вот в семье старайтесь создавать уют и комфорт, чтобы и себе, и домочадцам доставить радость.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе не вступайте в конфликты и споры, не участвуйте в обсуждении своих коллег, ведь это ни к чему хорошему не приведет. Тем более не делитесь ни с кем собственными планами и мечтами - скорее всего, вам завидуют, поэтому лучше больше обращайте внимание на слова и действия коллег.

Вам также стоит распланировать свой бюджет, так как сейчас не очень подходящее время для импульсивных покупок. Свободное время посвятите себе. Например, займитесь йогой или лечебной физкультурой, которые помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе можно задуматься о карьере, взвесить все "за" и "против" и принять решение оставаться ли на данном рабочем месте или уйти в другое. Доверьтесь в этом деле и своей интуиции, которая подскажет правильный шаг.

После работы выключайте телефон и будьте для коллег вне зоны доступа - только так вы сможете избежать перегрузок и стресса. Найдите время и для своей второй половинки. Например, посетите культурное мероприятие или устройте романтическое свидание.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы можете задуматься о дополнительном заработке. Подумайте, может быть, ваше хобби стоит материализовать. Можете также себя порадовать новой покупкой, но не тратьте все деньги до последнего.

Вы будете полны энергии, поэтому направьте ее в нужное русло, например, сходите в спортзал, ведь упражнения принесут и пользу для здоровья. В личной жизни старайтесь избегать споров и недоразумений. Если не сможете усмирить свою излишнюю эмоциональность, можете прийти к расставанию со своей второй половинкой.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете окружены вниманием со стороны коллег, к вам то и дело будут подходить за советом и помощью, не отказывайте им в этом, ведь ваших сил хватит выполнить и свою работу, и помочь решить проблему сослуживцу. Не обделяйте вниманием и своих близких, которые очень в нем нуждаются.

Если вам необходимо открыть вклад, не ведитесь на сомнительные предложения, лучше отнесите деньги в надежный банк, иначе можете потерять все свои накопления. В этот раз Весам стоит обратить внимание на свое питание. Рекомендуется уменьшить порции и исключить на время жирную пищу и алкоголь.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас, наконец, получится улучшить свое финансовое состояние. Деньги могут прийти благодаря ранее успешно реализованным делам на работе или внеочередной премией за добросовестный труд.

Если вы находитесь в поиске отношений, то эта семидневка может принести интересные знакомства, которые могут впоследствии перерасти даже в создание семьи, поэтому будьте открыты для общения. Однако не зацикливайтесь исключительно на романтической сфере. Живите для себя - гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь любимым делом, посещайте выставки и мастер-классы, ведь нужное обязательно найдет вас само.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе у вас могут случиться интересные и, на первый взгляд, неожиданные знакомства. Возможно, в будущем эти люди даже станут партнерами по бизнесу или просто хорошими коллегами. Материальное положение также останется на хорошем уровне, поэтому можете побаловать себя покупкой.

Следите за своим состоянием здоровья и не игнорируйте симптомы. В случае необходимости обратитесь к специалисту для выяснения причин недомогания.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой семидневке не стоит брать кредит, давать кому-то взаймы, тратить на ненужные вещи, инвестировать в недвижимость или авто. Приберегите заработанные деньги, ведь в будущем вам поступит более выгодное предложение.

Восстановить силы и энергию после напряженной работы поможет ваше хобби. На неделе могут произойти крупные ссоры со второй половинкой, чтобы их избежать, ищите компромиссы.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас ожидается спокойная неделя, гармония будет присутствовать как в семье, так и на рабочем месте. Если все-таки произойдет недопонимание, то примените все дипломатические умения, чтобы решить проблему.

Материальная сторона жизни будет стабильной, поэтому можете смело приобрести то, о чем давно мечтали. Здоровье также подводить не будет, однако все равно не забывайте употреблять в пищу свежие овощи и фрукты.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если вы хотели сменить место жительства или интерьер в своем доме - это период подходит как нельзя лучше. Кстати, оптимизировать пространство на работе тоже можно. В служебных делах проявляйте лидерские качества, и успех не заставит себя долго ждать.