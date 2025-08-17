Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Девы будут работать, а Скорпионы - ухаживать за близкими

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Девы будут работать, а Скорпионы - ухаживать за близкими

На этой неделе завершайте дела и начинайте новые. Не стоит удивляться и переменам, которые могут произойти и в личной жизни, и на работе. Но не впадайте в панику и стресс, если что-то пойдет не так, как вы ожидали или хотели. Сохраняйте спокойствие и принимайте все с благодарностью. Помните, что все изменения ведут к чему-то лучшему.

гороскоп на август овен 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Общайтесь, делитесь эмоциями, заводите новые знакомства - сейчас самое время для поиска новых контактов. Финансовая сторона жизни пойдет в гору, поэтому можете радовать себя даже мелкими покупками, которые принесут вам радость и положительные эмоции.

На этой неделе все будет хорошо и со здоровьем, однако если у вас есть вредные привычки, то стоит задуматься, чтобы бросить их и начать вести здоровый образ жизни. Например, записаться на фитнес, йогу, в бассейн или в тренажерный зал. Личная жизнь останется пока без изменений, поэтому думать, что найдете свою вторую половинку, не стоит.

гороскоп на август телец 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Избегайте ситуаций, при которых вы могли бы быть втянуты в обсуждение и осуждение другого человека. Помните, что бумеранг прилетит незамедлительно, и в следующий раз поползут сплетни уже о вас. Направьте свои коммуникативные способности в другое русло, например, на восстановление общения с людьми, с которыми давно не контактировали.

Неплохо было бы сконцентрироваться на себе и на своем психологическом состоянии. В суматохе дней старайтесь находить время для прогулок на свежем воздухе, уделять время родным. Семейным представителям знака можно устроить романтический ужин, чтобы порадовать близкого человека и подарить ему незабываемые моменты.

гороскоп на август близнецы 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Если вы хотели обновить интерьер или купить новую мебель в собственное жилье, можете больше не откладывать это дело на потом. Отправляйтесь на грандиозный шопинг и приобретайте то, о чем давно мечтали, ведь проблем с деньгами не предвидится.

В личной жизни одиноким Близнецам стоит ждать кардинальных перемен. Посещайте выставки, кино, театры. Велика вероятность, что именно там встретите своего человека, с которым удастся построить крепкие отношения.

гороскоп на август рак 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Присмотритесь повнимательнее к своему окружению - есть люди, которые на самом деле не желают вам добра. Будьте осторожны и на время исключите общение с большим количеством людей, чтобы разобраться, кто к вам не искренен.

Если думали повысить свой заработок, то данный период является отличной возможностью пройти курсы или начать повышать свою квалификацию. Это поможет принести дополнительный приработок. Выходные проведите в спокойной обстановке в кругу близких людей. Душевные разговоры с ними помогут избавиться от лишних негативных эмоций.

гороскоп на август лев 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Начните эту неделю с переосмысливания жизни. Возможно, стоит начать больше общаться с людьми и не закрываться от мира. Новые знакомства помогут в будущем. Если вы давно мечтали порадовать себя каким-либо приобретением, то можете смело купить новую технику или вложиться в недвижимость.

Негативные эмоции отпускайте и не "переваривайте" долго случившуюся, к примеру, конфликтную ситуацию. Помните, что только вы сами можете привести в норму свое эмоциональное состояние. В романтической сфере жизни Львам, состоящим в отношениях, можно совершить небольшое путешествие, что поможет еще больше сблизиться.

гороскоп на август дева 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Вы будете поглощены работой, однако успешно решенные новые задачи позволят заработать авторитет как у руководства, так и у коллег, поэтому предлагайте нестандартные подходы для выполнения поставленных целей.

А вот деньги стоит приберечь. Совершайте только нужные покупки, не приобретайте понапрасну все подряд. Чтобы не было соблазна купить очередную безделушку, распланируйте свой бюджет. Зато в личной жизни вас ждет полная гармония и стабильность в отношениях. Резких взлетов или падений не будет, поэтому спокойно стройте планы на будущее и принимайте важные решения.

гороскоп на август весы 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Если ваша работа связана с творчеством, то не стесняйтесь вносить в нее неординарные предложения. Дайте волю своей фантазии, чтобы сделать мир ярче и интереснее. Ждите и денежное пополнение. Возможно, вам вернут долг.

В суете дней не забывайте и о себе. Уделите время прочтению любимой книги или посетите массажиста. Не оставляйте на втором плане семью, проводите время с детьми. А во всех случаях недопонимания ищите компромисс и не доказывайте исключительно свою точку зрения, учитесь слышать вашего спутника.

гороскоп на август скорпион 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Вам нужно будет разрываться между работой и домом. Но в погоне за зарабатыванием денег не забывайте о близких, особенно преклонного возраста. Уделите им все свое свободное время, посидите с ними за чашкой чая и душевно побеседуйте.

Романтическая сфера жизни останется стабильной. Избегайте ссор - они могут привести к эмоциональному перенапряжению, что не самым лучшим образом скажется на вашем состоянии здоровья. Сохраняйте спокойствие и гармонию внутри.

гороскоп на август стрелец 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

На этой неделе на работе вам придется включить режим многозадачности. Но если ваша сфера деятельности связана с финансами, спешить и выполнять несколько дел одновременно не стоит - велик риск совершить серьезные ошибки, поэтому прежде чем что-то подтверждать, проверьте данные несколько раз.

Многих Стрельцов захлестнет волна чувств: кто-то познакомится со своей второй половинкой, а кто-то уже получит признание в любви или предложение руки и сердца.

гороскоп на август козерог 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

На рабочем месте будьте инициативны и активны, но не заглушайте своим мнением коллег. Финансового кризиса можно не бояться, но если нет потребности что-либо покупать, то не делайте этого.

Выходные проведите на свежем воздухе - нужно расслабиться и отключиться от работы, чтобы с новыми силами шагнуть в следующую семидневку. А во всех негативных моментах ищите не только минусы, но и плюсы. В личной жизни доверьтесь интуиции, которая подскажет, что необходимо вашему любимому человеку.

гороскоп на август водолей 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

На этой неделе пользуйтесь девизом - нужно во всем знать меру. Это касается как работы, так и отдыха. Доходов пока ожидать не стоит, поэтому тратиться на все подряд не нужно.

Помните, что лучший отдых - сон и получение положительных эмоций. В выходные дни побудьте в тишине, займитесь любимым делом. Попробуйте приготовить что-то вкусное и позвать друзей и родных на ужин.

гороскоп на август рыбы 2025, гороскоп на неделю август 2025, точный гороскоп на неделю 18 августа-24 августа, астропрогноз на август 2025, астрологический прогноз на август 2025

Сомнения будут одолевать вас буквально во всем, но нужно верить в свои силы и знания. В качестве вознаграждения за проделанный труд получите не только удовольствие от покоренных вершин, но и небольшое денежное вознаграждение.

Семейным представителям знака стоит обратить внимание на желания своего спутника. Исполните его давнюю мечту, проведите совместно время, как хочет он - в общем, сфокусируйтесь на своем родном человеке.

гороскопзнаки зодиакаастрология