Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Девы будут работать, а Скорпионы - ухаживать за близкими

На этой неделе завершайте дела и начинайте новые. Не стоит удивляться и переменам, которые могут произойти и в личной жизни, и на работе. Но не впадайте в панику и стресс, если что-то пойдет не так, как вы ожидали или хотели. Сохраняйте спокойствие и принимайте все с благодарностью. Помните, что все изменения ведут к чему-то лучшему.

Общайтесь, делитесь эмоциями, заводите новые знакомства - сейчас самое время для поиска новых контактов. Финансовая сторона жизни пойдет в гору, поэтому можете радовать себя даже мелкими покупками, которые принесут вам радость и положительные эмоции.

На этой неделе все будет хорошо и со здоровьем, однако если у вас есть вредные привычки, то стоит задуматься, чтобы бросить их и начать вести здоровый образ жизни. Например, записаться на фитнес, йогу, в бассейн или в тренажерный зал. Личная жизнь останется пока без изменений, поэтому думать, что найдете свою вторую половинку, не стоит.

Избегайте ситуаций, при которых вы могли бы быть втянуты в обсуждение и осуждение другого человека. Помните, что бумеранг прилетит незамедлительно, и в следующий раз поползут сплетни уже о вас. Направьте свои коммуникативные способности в другое русло, например, на восстановление общения с людьми, с которыми давно не контактировали.

Неплохо было бы сконцентрироваться на себе и на своем психологическом состоянии. В суматохе дней старайтесь находить время для прогулок на свежем воздухе, уделять время родным. Семейным представителям знака можно устроить романтический ужин, чтобы порадовать близкого человека и подарить ему незабываемые моменты.

Если вы хотели обновить интерьер или купить новую мебель в собственное жилье, можете больше не откладывать это дело на потом. Отправляйтесь на грандиозный шопинг и приобретайте то, о чем давно мечтали, ведь проблем с деньгами не предвидится.

В личной жизни одиноким Близнецам стоит ждать кардинальных перемен. Посещайте выставки, кино, театры. Велика вероятность, что именно там встретите своего человека, с которым удастся построить крепкие отношения.

Присмотритесь повнимательнее к своему окружению - есть люди, которые на самом деле не желают вам добра. Будьте осторожны и на время исключите общение с большим количеством людей, чтобы разобраться, кто к вам не искренен.

Если думали повысить свой заработок, то данный период является отличной возможностью пройти курсы или начать повышать свою квалификацию. Это поможет принести дополнительный приработок. Выходные проведите в спокойной обстановке в кругу близких людей. Душевные разговоры с ними помогут избавиться от лишних негативных эмоций.

Начните эту неделю с переосмысливания жизни. Возможно, стоит начать больше общаться с людьми и не закрываться от мира. Новые знакомства помогут в будущем. Если вы давно мечтали порадовать себя каким-либо приобретением, то можете смело купить новую технику или вложиться в недвижимость.

Негативные эмоции отпускайте и не "переваривайте" долго случившуюся, к примеру, конфликтную ситуацию. Помните, что только вы сами можете привести в норму свое эмоциональное состояние. В романтической сфере жизни Львам, состоящим в отношениях, можно совершить небольшое путешествие, что поможет еще больше сблизиться.

Вы будете поглощены работой, однако успешно решенные новые задачи позволят заработать авторитет как у руководства, так и у коллег, поэтому предлагайте нестандартные подходы для выполнения поставленных целей.

А вот деньги стоит приберечь. Совершайте только нужные покупки, не приобретайте понапрасну все подряд. Чтобы не было соблазна купить очередную безделушку, распланируйте свой бюджет. Зато в личной жизни вас ждет полная гармония и стабильность в отношениях. Резких взлетов или падений не будет, поэтому спокойно стройте планы на будущее и принимайте важные решения.

Если ваша работа связана с творчеством, то не стесняйтесь вносить в нее неординарные предложения. Дайте волю своей фантазии, чтобы сделать мир ярче и интереснее. Ждите и денежное пополнение. Возможно, вам вернут долг.

В суете дней не забывайте и о себе. Уделите время прочтению любимой книги или посетите массажиста. Не оставляйте на втором плане семью, проводите время с детьми. А во всех случаях недопонимания ищите компромисс и не доказывайте исключительно свою точку зрения, учитесь слышать вашего спутника.

Вам нужно будет разрываться между работой и домом. Но в погоне за зарабатыванием денег не забывайте о близких, особенно преклонного возраста. Уделите им все свое свободное время, посидите с ними за чашкой чая и душевно побеседуйте.

Романтическая сфера жизни останется стабильной. Избегайте ссор - они могут привести к эмоциональному перенапряжению, что не самым лучшим образом скажется на вашем состоянии здоровья. Сохраняйте спокойствие и гармонию внутри.

На этой неделе на работе вам придется включить режим многозадачности. Но если ваша сфера деятельности связана с финансами, спешить и выполнять несколько дел одновременно не стоит - велик риск совершить серьезные ошибки, поэтому прежде чем что-то подтверждать, проверьте данные несколько раз.

Многих Стрельцов захлестнет волна чувств: кто-то познакомится со своей второй половинкой, а кто-то уже получит признание в любви или предложение руки и сердца.

На рабочем месте будьте инициативны и активны, но не заглушайте своим мнением коллег. Финансового кризиса можно не бояться, но если нет потребности что-либо покупать, то не делайте этого.

Выходные проведите на свежем воздухе - нужно расслабиться и отключиться от работы, чтобы с новыми силами шагнуть в следующую семидневку. А во всех негативных моментах ищите не только минусы, но и плюсы. В личной жизни доверьтесь интуиции, которая подскажет, что необходимо вашему любимому человеку.

На этой неделе пользуйтесь девизом - нужно во всем знать меру. Это касается как работы, так и отдыха. Доходов пока ожидать не стоит, поэтому тратиться на все подряд не нужно.

Помните, что лучший отдых - сон и получение положительных эмоций. В выходные дни побудьте в тишине, займитесь любимым делом. Попробуйте приготовить что-то вкусное и позвать друзей и родных на ужин.

Сомнения будут одолевать вас буквально во всем, но нужно верить в свои силы и знания. В качестве вознаграждения за проделанный труд получите не только удовольствие от покоренных вершин, но и небольшое денежное вознаграждение.