Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Овнам нельзя распыляться, Девам - оставаться в токсичности

Эта неделя принесет импульс для саморазвития - используйте его для обучения и новых проектов. Вы ощутите прилив мотивации. Успех вас настигнет в любых начинаниях, если проявите смелость и решительность.

Некоторым знакам нужно быть внимательными к своему эмоциональному состоянию - могут быть перепады настроения и резкие реакции на ситуации. Помните о балансе между работой и отдыхом.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

В работе не распыляйтесь на незначительные детали и дела, которые можно передать другим. Используйте свое вдохновения для новых проектов или исполнение профессиональной мечты. Подумайте о новых источниках доходов. Возможно, для этого нужно будет рискнуть. Но прибыль не заставит себя ждать.

А вот дома рабочие дела лучше отложить и уделить внимание второй половинке. Проявите творчество, чтобы удивить партнера. Так ваши отношения будут становиться крепче. Пешие прогулки пойдут на пользу вашему ментальному здоровью.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не бойтесь браться за сложные проекты. Ваша инициатива и решительность поднимут вашу ценность в коллективе. Это также хорошая возможность проявить свои профессиональные навыки перед руководством. Денежными вопросами лучше не заниматься прямо сейчас. Есть шанс потерять определенную сумму, делая крупные покупки.

Если вы одиноки, не ограждайтесь от новых знакомств, просто будьте собой и решающая встреча может случиться совсем скоро. Не пренебрегайте качественным отдыхом, иначе энергия закончится уже к середине недели.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прислушайтесь к своей интуиции и представьте новые проекты или идеи коллективу. Не бойтесь осуждения, этот шаг поможет вам проявить себя. В этот период может случиться неожиданное денежное поступление.

В выходные вы прочувствуете весь положительный спектр эмоций в отношениях. Время вместе сблизит вас со второй половинкой, укрепит эмоциональную связь. Спешка из-за большого количества дел не должна стать причиной плохого питания или некачественного отдыха. Выделяйте время на себя.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе старайтесь решать любые проблемы через искренний диалог. В 99 % случаев это поможет. Закройте вопросы, которые уже давно висят в списке ваших дел. В финансовом плане идите на риск и открывайте свое дело, если давно хотели этого.

Представители противоположного пола будут к вам притягиваться сильнее, чем обычно. Используйте это, чтобы найти партнера для отношений или для хорошего времяпрепровождения с уже имеющейся второй половинкой. При этом все будет складываться еще лучше, если вы уделите внимание стабильности вашей психики.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самое время для изменений в жизни, если вам их так не хватало. Если это касается работы, то заводите новые контакты, которые в дальнейшем вам помогут. Составьте план расходов, чтобы эффективнее копить на свои желанные покупки.

Одиночкам пора отбросить страх перед отношениями и слушать внутренний голос. Вполне вероятна скорая судьбоносная встреча. Похолодание на улице может ослабить вас, поэтому достаньте теплую одежду из шкафа. Хороший сон и правильный рацион помогут вам быть энергичным.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Покажите свои сильные стороны в профессии и в характере. Именно на этой неделе это высоко оценит руководство и может сделать вам приятное предложение. Это благоприятные дни для приобретения мебели или техники в дом. Именно эти покупки помогут даже привлечь новые денежные поступления.

В отношениях используйте больше романтики в каждом вашем действии для привлечения второй половинки. Это принесет большую радость и вам. Ваше окружение сильно влияет на вас, и речь идет не о положительном эффекте. Ваш эмоциональный фон станет стабильнее, если ограничить общение с токсичными людьми.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соберите волю в кулак в рабочих делах. Если что-то не получается, пробуйте снова. В конце концов вас ждет успех и финансовое вознаграждение. Деньги привлечет и ваше рвение к саморазвитию. Поэтому покупки, связанные с этим, принесут много выгоды.

В отношениях наступил очень чувственный период. Создавайте новые воспоминания, когда проводите время вместе. Вы легче будете принимать новые привычки, например, занятия спортом или банальная зарядка.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы скоро добьетесь следующей ступеньки карьерного роста, если прекратите упускать возможности, которые вам предоставляются. Еще один фактор - принятие ответственности за новые проекты. И пока вы деньги будете вкладывать в себя, они будут возвращаться к вам с увеличением.

Если вы все еще одиноки, то вам стоит отработать отношение к самому себе и к личным границам окружающих. После этого ваше общение с другими станет более теплым и искренним. Неделя не будет заставлять вас нервничать и тратить много энергии, поэтому используйте ее на занятия спортом и уход за собой.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сосредоточьте ваше внимание на тех задачах, которые приведут вас к глобальной цели. Пересмотрите список дел на предмет бесполезных действий. У вас появятся дополнительные деньги, которые лучше вложить в близких вам людей, например, на подарок.

Ваше позитивное мышление притянет к вам нужного человека, который будет делать вас счастливым всю жизнь. Этому поспособствует интерес к психологии, воодушевляющие книги и истории от успешных людей.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Улыбчивость и позитивный настрой помогут вам завести новые полезные знакомства и укрепить старые контакты. Это приведет вас к позиции лидера. Которую заметит и руководство. В это время не берите в долг, не оставляйте за собой финансовые "хвосты", тщательно обдумывайте любые траты.

Проблемы в отношениях обязательно придут к решению, которое устроит всех. Для этого нужно сесть и поговорить наедине, искренне и спокойно. Полезно будет обсудить будущее. Отказ от вредных привычек будет легким. Главное, найти вескую причину внутри себя.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе применяйте свои таланты в решении задач. Это заметит руководство и, возможно, наградит материально. Если хотите повышения зарплаты, то примените всю свою харизму в разговоре об этом с начальством - это принесет желанный результат.

Многие представители знака способны на самую чувственную любовь, которая удивляет партнеров. Не бойтесь добавит в отношения романтики, творчества. А чтобы на все хватило энергии, позаботьтесь о правильности питания и достаточной физактивности.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На рабочем месте вас ждут сложные задачи, с которыми вы сможете справиться быстрее, если попросите о помощи. Уверенность в себе поможет в разговорах с клиентами. Если пересмотрите траты, сможете заметить, куда утекает часть ваших финансов.